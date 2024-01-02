"Кинжалы" искали ЗРК Patriot: почему Киев стал главной целью первого ракетного удара РФ в 2024 году

Россияне совершенствуют тактику массированных атак: сначала запускают рой иранских дронов "Shahed" и пустые ракетные болванки. Применяются и "непобедимые" аэробаллистические ракеты Х-47М2. Фокус выяснил, на какие цели могли потратить дорогие снаряды.

Второй день нового года в Украине начался с массированного ракетного удара ВС России. Основной целью для врага были Киев и область. В результате взрывов пожары вспыхнули в Деснянском, Дарницком, Печерском, Оболонском и Подольском районах столицы. В Соломенском районе пострадали 20 человек, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

После российской атаки в пяти районах Киева пропал свет у более 250 тысяч потребителей, специалисты из "Укрэнерго" и облэнерго обещали приступить к ремонту сразу после нормализации ситуации с безопасностью.

Взрывы раздались и в центре Харькова, ВС РФ нанесли по городу до шести ударов, в том числе ракетами "Кинжал". Всего пострадало 44 человека, среди них пять детей, также погибла женщина.

Росийские бомбардировщики Ту-95МС выпустили по Украине не менее 70 крылатых ракет

Президент Украины Владимир Зеленский писал, что в результате атаки россиян 92 человека получили ранения, а четверо — погибли.

Технология пусков ракет была схожа с предыдущей атакой 29 декабря 2023 года, которую считают одной из крупнейших за весь период полномасштабной войны. Перед ракетами российские военные запустили в направлении столицы около полутора десятков иранских дронов-камикадзе "Shahed".

Далее 16 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС выпустили группами не менее 70 крылатых ракет Х-101/Х555/Х-55 практически одновременно с 10 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал", отмечает главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Противник атаковал с Черного моря тремя крылатыми ракетами "Калибр", а с севера — 12 ракетами типа "Искандер"-М, С-300 и С-400. Примечательно, что одна из крылатых ракет Х-101, запускавшихся из Каспийского региона, не долетела до Украины и взорвалась в селе Петропавловка Воронежской области РФ.

Теракты против мирных украинцев ради охоты на комплексы ПВO Patriot

Стоимость ракеты "Кинжал" стартует от 10 млн долларов, это довольно дорогое оружие и у войск России оно имеется в ограниченном количестве. Из-за этого враг точно выбирает наиболее приоритетные цели, говорит Фокусу полковник запаса, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Думаю, что из двух последних атак можно делать выводы об охоте ВС РФ на американские зенитные ракетные комплексы Patriot, защищающие небо над территорией Киева и области", — комментирует аналитик.

Необычна и траектория полета ракет над Украиной. Часть заходила в воздушное пространство над Винницкой областью, продвигалась к Житомирской, и далее планировала в сторону Киева. Селезнев обращает внимание, что россияне выбрали эту тактику ради обмана операторов систем ПВО. Враг хочет создать максимально неудобные условия для противодействия.

"Цели, в том числе ложные, летят со всех сторон. Вспомним случай, как российская ракета зашла в воздушное пространство Польши и оттуда ударила по инфраструктурному объекту в западной части Львовской области", — подчеркивает он.

Ракеты без боевых частей. Как отвлекают Воздушные силы ВСУ?

Массированные ракетные атаки 29 декабря прошлого года и 2 января — это результаты планов Москвы, для которых накапливали боекомплекты с сентября 2023 года. В первой волне часто можно видеть запуски дронов Shahed, отвлекающих на себя средства ПВО и истощающие их. Траектории маршрутов полета дрона построены для сохранения максимального присутствия в воздухе, отмечает координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Александр Коваленко.

Последовательность нанесения ударов синхронизировали, чтобы убрать долгие паузы для пополнения снарядов. Но изощренные тактики врага слабо работают против ВСУ, что доказывает статистика поражения воздушных целей украинскими ПВО. Воздушные Силы и подразделения Сил обороны Украины уничтожили 72 цели:

10 из 10 ракет Х-47М2 "Кинжал";

59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

три из трех запущенных ракет морского базирования "Калибр".

"Очередная оплеуха российскому вооружению. Видим стопроцентный результат по "непобедимым" Х-47М2. А падение Х-555 в Воронежской области лишний раз доказывает, что российские ракеты не проходят качественный технический контроль, в авральном режиме их сразу отправляют военным", — говорит он Фокусу.

Охота на американские комплексы ПВO Patriot продолжится. Кроме предварительного пуска дронов, для отвлечения используется и другая схема: первые ракеты Х-101/555 пускают без боевых частей. Эти болванки отвлекают на себя внимание.

"За волной пустышек идут полноценные боевые ракеты. Такой метод применяли и 2 января", — заключил Коваленко.

Напомним, вечером 30 декабря российская армия запустила по Харькову шесть ракет С-300, одна из них попала в отель Kharkiv Palаce в центре города.

Фокус ранее писал, что известно о российских бомбардировщиках Ту-95МС и модернизированной версии Ту-95МСМ, которые запускали ракеты по Украине. В сборнике отчетности Military Balance 2023 Международного института стратегических исследований сказано, что на вооружении ВКС РФ имеется 60 бомбардировщиков Ту-95 двух модификаций "МС" и "МСМ".