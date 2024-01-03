Повторное наступление на Чернигов: сможет ли Россия вооружить 200 тысяч солдат, — эксперты

По мнению начальника Черниговской ОВА, при желании ВС РФ могут подготовить повторное наступление на область в короткий срок. Эксперты считают, что для такого маневра врагу понадобиться до 200 тысяч солдат. Фокус выяснил, хватит ли у Кремля ресурсов повторить наступление с севера.

Россия способна сформировать достаточный контингент для повторного наступления на Черниговскую область. Однако пойдут ли они на такой шаг — остается под вопросом. Такое мнение выразил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, отвечая на вопрос журналистов.

"Они это способны сделать очень быстро. Сделают или нет, зависит и от того, насколько мы будем работать с точки зрения наращивания фортификаций. Они все видят, летают, где могут, где-то кто-то ездит, мы же этого не исключаем. Они понимают ситуацию, что мы усиливаем фортификацию. Фортификация 2023 года относительно фортификации 2022 года — это совсем другой уровень. Сейчас мы и дальше будем усиливать этот аспект. Чем больше мы это будем делать, тем меньше вероятность повторного мероприятия врага на территорию Черниговской области", — сказал Чаус.

По его словам, в 2023 году для строительства военных, инженерных и фортификационных сооружений было предусмотрено 363 миллиона гривен из резервного фонда госбюджета, из них использовали 217 миллионов гривен.

Мобилизовать до полмиллиона бойцов

По словам военного эксперта Дмитрия Снегирева, нельзя исключать любые сценарии развития военных действий. Однако пока нет оснований говорить о том, что на Черниговском направлении зафиксирована передислокация войск или происходит формирование группировок, что свидетельствовало бы о намерении ВС РФ повторить наступление.

"Все сценарии учитываются украинскими военными. Неслучайно создаются дополнительные фортификационные сооружение и проводятся мероприятия, относительно укрепления этого направления, в случае возможного прорыва оккупационных войск. Сейчас вводят вторую и третью линию обороны, ставятся "зубы дракона", увеличено количество минных полей, которые делают невозможность прорыв сухопутных войск. Превентивные мероприятия проводятся постоянно", — говорит Фокусу Снегирев.

Если Украина согласится сесть за стол переговоров, чтобы "заморозить" военные действия, это даст россиянам возможность нарастить вооружение и повторить наступление через 3-5 лет.

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов добавляет, что ВС РФ способны повторить наступление с северного направления, как это было в начале полномасштабного вторжения, только при условии оперативной паузы. Если Украина согласится сесть за стол переговоров, чтобы "заморозить" военные действия, это даст россиянам возможность нарастить вооружение и повторить наступление через 3-5 лет.

Сейчас ВС РФ испытывают проблемы с пополнением личного состава по всей линии фронта, протяженностью 1200 км. Поэтому говорить, что российские войска способны в короткий срок сформировать ударную группировку для повторного вторжения в Черниговскую область, не имеет смысла.

Повторить сценарий, когда 40 тысяч российских военных дошли почти до Киева, не встретив сопротивления на пути из-за отсутствия наших войск, сейчас не удастся.

"Наша граница — Сумская, Черниговская, Харьковская области — растянута на тысячу километров. На этом участке на протяжении года находится приблизительно 20 тысяч войск РФ. Периодически они привозят туда курсантов ССО ВС РФ и тренируются в проведении диверсионно-разведывательный деятельности. Однако повторить сценарий, когда 40 тысяч российских военных дошли почти до Киева, не встретив сопротивления на пути из-за отсутствия наших войск, сейчас не удастся. На этих участках фронта мы день и ночь строим инженерные сооружения, мины — для войск это огромное препятствие", — говорит Фокусу Жданов.

Эксперт добавляет, что на всем приграничном участке россияне ведут войну низкой интенсивности: обстреливают нашу территорию с помощью авиации и артиллерии и проводят диверсионно-разведывательный деятельность. Единственная цель подобных действий сделать так, что чтобы ВСУ не перебросили войска на другие направления, усилив фронт.

Сейчас, по словам эксперта, на территории Украины находится около 430-450 тысяч оккупантов. Из них 200-250 тысяч — на "нуле". Чтобы открыть второй фронт и организовать наступательные действия на Черниговском направлении, по мнению Жданова, ВС РФ понадобилось бы мобилизовать еще приблизительно 200 тысяч бойцов. А чтобы возобновить наступательные способности армии по всей линии фронта — полмиллиона. Однако в таком случае возникает другая проблема — чем вооружить призывников.

"Наступательной способности у ВС РФ нет. Я говорю о действиях тактического уровня. Наступательная способность измеряется операциями от оперативно-тактического уровня до стратегических операций. Чтобы возобновить потенциал, нужно призвать до полумиллиона бойцов. Но их надо вооружить. Как бы пропаганда не расписывала историю о том, что РФ перевела экономику на военные рельсы, не все так просто. Количество танков, которое они могут возобновить, не такая большая. Есть проблемы и с авиацией. Даже если они могли бы мобилизовать полмиллиона, это были бы маршевые роты, как в 1941 году", — добавляет Жданов.

Тотальная мобилизация

Эксперты отмечают, что даже если россияне намерены после президентских выборов провести масштабную мобилизацию, войска будут сосредоточены на выполнении политического требования Путина — захватить Донецкую и Луганскую области в пределах административных границ. Задачу минимум ВС РФ должны выполнить до выборов, которые состоятся весной 2024 года. Это необходимо сделать, чтобы глава Кремля предстал перед своим электоратом победителем, а не аутсайдером. Однако военные в РФ понимают, что ресурсов, чтобы пойти дальше намеченного плана, нет. По этой причине из Кремля периодически звучат призывы сесть за стол переговоров.

"Там понимают, что при таких условиях, как есть, они не тянут войну. Да могут провести тотальную мобилизацию после выборов, чтобы держать фронт. Это мы допускаем, но даже в таком случае основные усилия будут направлены на выполнение политической задачи", — говорит Жданов.

По мнению эксперта, ВС РФ еще попытаются возобновить фронт по Днепру и расширить его на севере от Сватово Луганской области до Энергодара. Военно-политическое руководство страны не намерено уступать захваченные Херсонскую и Запорожскую области, несмотря на то, что уже сейчас войска не могут усилить Херсонское направление и выбить ВСУ с плацдарма на левом берегу.

"Политические амбиции Путина говорят, что приоритет — это Авдеевка. Но посмотрите на Марьинку: они дошли до западных границ и сдулись. Начали штурмовать Бахмут, рвутся на Константиновку, но что сегодня — две бригады с Бахмутского направления сняли и перекинули на Авдеевское. Потому брать войска неоткуда. Хотя военкоматы дают до 30 тысяч мобилизованных в месяц", — резюмирует Жданов.

Напомним, ВС РФ 2 января предприняли очередную попытку истощить украинскую ПВО, запустив десятки воздушных целей по территории Украины. Эксперты считают, что ВСУ нужно атаковать заводы по производству БПЛА и ракет на территории РФ, а также склады боеприпасов, чтобы прекратить массированные атаки со стороны России.

Также Фокус отмечал, что во время массированного обстрела 29 декабря ВС РФ атаковали Украину практически всеми видами дальнобойного вооружения, кроме "Калибров". По словам экспертов, причина в том, что россияне боятся выводить в море корабли.