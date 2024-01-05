ВСУ лишили россиян запаса истребителей на целый год: придется их собирать из китайских компонентов

РФ способна в среднем производить до 10 истребителей типа Су-34, а санкции значительно замедляют этот процесс. Закупка компонентов из КНР приведет к падению качества самолетов, отмечает майор запаса Алексей Гетьман.

Украине удалось уничтожить почти годовой запас самолетов Су-34, которые способен за один год построить российский ВПК. Попытки повысить количество выпущенных истребителей приведет только к ухудшению их качества. Об этом в интервью Фокусу заявил участник российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман.

По его словам, каждый подобный самолет стоит $50 млн, но главная трудность не в стоимости техники, а в способности ее восстанавливать или собирать новую. Россия по важным компонентам для электроники самолета не имеет закрытого цикла производства, поэтому была вынуждена покупать необходимое на Западе. При этом россияне решили не использовать китайские компоненты в своих самолетах.

"Россия заявляла, что имеет более 100 подобных истребителей, но большой вопрос, сколько из них может на самом деле летать, — отмечает Гетьман, — Эта цифра, наверное, в десять раз меньше. А еще россияне хвастались, что могут производить их примерно 10 штук в год, но опыт прошлого года показал, что в РФ было собрано только три самолета".

Главная опасность авиации была в том, что с помощью этих самолетов оккупанты сбрасывали по позициям ВСУ управляемые авиабомбы находясь над зоной действия украинской ПВО, отмечает ветеран. Их уничтожение даст украинским воинам немного покоя на фронте и уменьшит количество жертв обстрелов среди мирного населения, ведь такие авиабомбы очень неточные.

Конечно, РФ продолжит производить свои истребители закупая все необходимое по серым схемам и через цепь других стран. К тому же РФ вынужденно перейдет на китайскую электронику и компоненты, что может негативно сказаться на качестве самолетов, отмечает майор запаса.

Полная беседа с Алексеем Гетьманом вскоре выйдет на Youtube-канале Фокуса.

Ранее Фокус сообщал, что украинское ГУР подтвердило ликвидацию истребителя РФ под Челябинском. В ГУР заявили, что причины возгорания самолета уточняются.