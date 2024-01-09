Месть за "Киевстар": хакеры из Украины выключили интернет и телевидение в части Москвы (фото)

Киберспециалисты из группировки Blackjack выложили в открытый доступ данные из почтового сервера и клиентских баз компании. Атака на московский интернет-провайдер была лишь разминкой перед будущим серьезным взломом, обещают хакеры.

Хакеры из группировки Blackjack, предположительно связанные с СБУ, взломали московский интернет-провайдер М9ком и снесли его серверы. Об этом Фокусу сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Киберспециалисты удалили 20 терабайт данных: официальный сайт компании, сайты филиалов, почтовый сервер, сервисы киберзащиты и прочее. Благодаря удачной попытке взлома часть жителей Москвы осталась без интернета и телевидения.

Кроме этого, специалисты из Blackjack выгрузили более 10 гигабайт данных с почтового сервера и клиентских баз компании в открытый доступ для всех желающих. Данные доступны по ссылке через браузер Tor.

Хакеры говорят, что атака провайдера М9ком — это разминка перед реальным взломом и серьезной местью за "Киевстар".

После кибератаки москвичи писали оператору М9ком письма с вопросом, почему не работает интернет и как долго будут восстанавливать проблему. Компания ответила, что точных сроков завершения решения проблемы никто дать не может.

Российские СМИ не сообщали о кибератаке на провайдер М9ком

Сотни терабайт ресурсов. Что известно о провайдере М9ком?

Российскую сеть интернет и ТВ-провайдеров М9ком создали в марте 2001 года, чтобы объединить компьютеры жителей и организаций района "Аэропорт-Сокол" Северного административного округа Москвы в единое информационное пространство.

Абонентам сети доступно более 1000 файловых и игровых серверов, web-ресурсов, форумов и чатов различных тематик. Общий объем ресурсов — сотни терабайт.

Российские СМИ не сообщали о кибератаке на провайдер М9ком, сайт компании к моменту написания новости открывался через VPN-сервисы.

Напомним, Служба безопасности Украины недавно помогла мобильному оператору "Киевстар" отразить новые атаки хакеров. Цель нападения была в том, чтобы максимально надолго оставить людей без связи.

В СБУ ранее говорили что злоумышленники, устроившие глобальный сбой в работе украинского оператора мобильной связи "Киевстар" имели доступ к его системе минимум с мая прошлого года.