"Ювелирная точность и особые боеприпасы": как Bradley уничтожили танк Т-90 оккупантов (видео)

Bradley хорошо демонстрируют свои возможности под Авдеевкой и на Роботинском направлении. Необходимо, чтобы ВСУ получили больше таких машин от США, считает израильский военный обозреватель Игаль Левин.

Полное "обескровливание" крепкого российского танка Т-90 двумя американскими машинами Bradley, которые имеют пушки 25 мм, удалось путем использования особых боеприпасов и современным системам наведения, которые били точно в "болевые точки" этого танка. Также сыграл ключевую роль профессионализм и слаженное действие обоих экипажей боевых машин при поддержке систем связи. Об этом в интервью Фокусу редактор военного отдела Фокуса, израильский военный обозреватель Игаль Левин.

По его словам, именно непрерывный точный огонь вывел из строя танк оккупантов, его башню заклинило, а экипажу пришлось бежать бросив машину на поле боя. И здесь важен именно этот факт, а не полное уничтожение Т-90.

"Россияне в своих СМИ из этого почему-то сделали "победу", ведь у Т-90 не оторвалась башня и он выдержал удары, — акцентирует Левин, — Однако сама машина не могла вести бой, стрелять, полноценно двигаться и осталась без экипажа. В чем здесь победа?".

Как говорит военный обозреватель, это не впервые, когда американские Bradley так удачно демонстрируют свои способности на украинском фронте. Особенно ценят их возможности на Авдеевском и Роботинском направлениях, где они успешно спасают свои экипажи и бойцов, помогают закрепиться на позициях. Таких машин ВСУ надо как можно больше, отмечает Игаль Левин.

По мнению редактора военного Фокуса, вопрос связи между боевыми машинами, подразделениями и командованием в целом является основным на современном поле боя. И хотя любые нововведения в любой армии мира натыкаются на сопротивление, ведь требуют реформирования годами зарегулированной структуры, но в ВСУ из-за нападения РФ удалось ввести тот же Starlink без вопросов.

Напомним, 17 января в сети показали кадры уничтожения российской БМП-2 из украинской M2A2 Bradley.

13 января в ВСУ показали, как две украинские Bradley обезвреживают российский танк Т-90М "Прорыв".