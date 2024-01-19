Иран является очагом войн на Ближнем Востоке: Путин вдохновлялся его подходом для прокси-сил (видео)

Именно по примеру Ирана Путин создал свои прокси-силы в так называемых "ДНР" и "ЛНР". Западный мир уже понял, что создалась "Ось зла" в составе Китая, Ирана, РФ и КНДР, отмечает израильский военный обозреватель Игаль Левин.

Именно Иран является той страной, которая разжигает и поддерживает антизападные войны и конфликты на Ближнем Востоке. Именно для того, чтобы урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке надо решать проблему Ирана. Об этом в интервью рассказал редактор военного отдела Фокуса, израильский военный обозреватель Игаль Левин.

По его мнению, без предотвращения расширения идеи так называемой "исламской революции", которую проповедует Иран на другие территории, ситуация останется той же. Бомбардировка хуситов является своеобразной погоней "с молотком за осами", отмечает Левин.

"Как только прекратит существование режим Аятол, то хуситы сразу прекратят получать поддержку и не смогут запускать баллистические ракеты, составляющие для которых получают из Ирана, — акцентирует Игаль Левин, — Собственного ВПК у них попросту нет".

Сегодня США не спешат кардинально решить проблему на Ближнем Востоке по множеству причин и этот регион остается очагом боевых действий. Западная коалиция продолжает наносить по хуситам удары, но это их не останавливает, а на наземную операцию никто пока не решился, отмечает военный обозреватель.

По словам Левина, Израиль еще до начала вторжения РФ в Украину отмечал опасность от Ирана и теперь иранское оружие убивает украинцев. Но теперь все действительно увидели, что из себя представляет Иран. Украине надо поддерживать связи с Пакистаном, который сейчас в большой конфронтации с опасным соседом.

"Надо понимать, что вся так называемая "Ось зла" приложила руку к успехам того же ХАМАСа в нападениях на Израиль, — отмечает военный обозреватель, — Оружие для ХАМАСа от Китая, РФ и Ирана и инженерная помощь в рытье тоннелей от Северной Кореи, которой, опять, заплатил за инженерные услуги Иран".

Игаль Левин говорит, что именно из Ирана и Китая, которые действуют через свои прокси-силы (Хезболлу и КНДР), Путин взял идею так называемых "ДНР" и "ЛНР". Кремль сделал их своими прокси-силами, своеобразными "гнойниками", подтачивающими тело страны.

По мнению военного обозревателя, в 2024 году противостояние демократических стран с государствами тоталитарных режимов будет обостряться, ведь для Запада стало понятным, что действительно появилась так называемая "Ось зла" деспотий. Развитым странам для жизнеспособности и развития нужно защищать мировую демократию, потому что именно при всех своих недостатках только демократические институты позволяют менять политические элиты, которые вынуждены между собой конкурировать, а это приводит к общей эволюции общества.

Ранее Фокус писал, что Путин нападет на НАТО, потому что проигрывать Украине ему стыдно. Эксперт назвал страны, которые могут стать первыми жертвами Кремля.