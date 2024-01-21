Россия будет воевать за территорию Балтии и часть Германии. Зачем НАТО предупреждает граждан о большой войне

Западные лидеры призывают своих граждан готовиться к войне. Они считают, что Владимир Путин все же нападет на страны НАТО. Опрошенные Фокусом военные аналитики уверены, что в ближайшие 50 лет произойдет глобальный конфликт.

Гражданское население стран Запада должно готовиться к "тотальной войне" с Россией. Большая война непременно изменит жизни всех, предупредил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр.

"Мы должны осознать, что жизнь в мире не является данностью. Именно поэтому мы (силы НАТО) готовимся к конфликту с Россией. Речь идет о промышленной базе и о людях, которые должны понимать, что они играют определенную роль", — подчеркнул военный чиновник.

Заявления Бауэра предшествуют крупнейшим за почти 40 лет военным учениям войск НАТО в Европе под названием "Стойкий защитник". В маневрах, которые начнутся на следующей неделе и продлятся до мая, будут участвовать около 90 тысяч человек, авиация и флот.

Бауэр также говорил, что к учениям "Стойкий защитник" присоединится все общество, нравится это людям или нет.

"Я не говорю, что завтра все пойдет не так, но мы должны понимать, что мир не является непреложным фактом. Именно поэтому у нас есть планы", — отмечал он.

Министр обороны Германии Борис Писториус обозначил конкретные сроки войны с Россией: все может произойти через пять-восемь лет. Если Путин выиграет войну и оккупирует Украину, опасность для НАТО кратно увеличится.

"Мы слышим угрозы из Кремля почти каждый день — последний раз в адрес наших друзей в Прибалтике. Мы должны принять во внимание, что Владимир Путин однажды нападет на страны НАТО", — уточнил министр.

На фоне ожидаемой угрозы Писториус уже готов открыть вакансии в Бундесвере для солдат, не имеющих немецкого гражданства.

"СССР 2.0" со странами Балтии и частью Германии. О чем мечтает Владимир Путин?

Амбиции Москвы воссоздать "СССР 2.0" со странами Балтии и восточной частью объединенной Германии, никуда не делись. Путин мечтает об этом и понимает, что для реализации кейса у него достаточно ресурсов, комментирует Фокусу полковник запаса, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

Опасность кроется и в политической неоднородности Запада: во многих странах увеличивается популярность правых партий, лидеры которых выступают за сотрудничество с РФ.

"Путин продавит так далеко, насколько ему позволят. И когда западные топ-чиновники думают, что у них есть 5, 8 или 20 лет на подготовку, они забывают сказать о наращивании собственного боевого потенциала", — указывает эксперт.

Сейчас Европу реально защищают Силы обороны Украины на Лиманском, Купянском, под Бахмутом, в Авдеевке и на Херсонском направлении. Если бы ВСУ не держали рубежи и позиции, враг дошел бы до Львова, Закарпатья и далее. Тогда премьер-министрам Словакии и Венгрии Роберту Фицо и Виктору Орбану пришлось бы объяснять населению, почему российские танки ездят по Братиславе и Будапешту.

По мнению Селезнева, мир все больше погружается в состояние третьей мировой войны. Причина заключается в отсутствии в мире лидеров уровня бывшего британского премьера Уинстона Черчилля и 32-го президента США Франклина Делано Рузвельта. Ни один из известных политиков не готов уберечь мир от большой войны в ближайшие 50 лет.

Вполне серьезно стоит воспринимать заявления министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона об опасности умиротворения Путина. Такой подход напоминает события 20-го века, когда европейские страны хотели успокоить амбиции нацистского диктатора Адольфа Гитлера. К чему это привело, весь мир помнит до сих пор.

"Единственное, что мы можем сделать — это продемонстрировать в течение 2024 года, что Путин не побеждает", — говорил он в интервью Politico.

Кейс с российской армией и Путиным, как подчеркивает военный эксперт, можно решить довольно быстро. Армия Украины должна получить достаточно современного оружия, и если это не сделать сейчас, в будущем проблемы обострятся. Киев обеспечивается вооружением по остаточному принципу, а это противоречит военной логике.

Россия готова к войне с НАТО

Россия пошла на увеличение ставок и показывает миру способность нагнетать военную эскалацию в нескольких точках земного шара: Сектор Газа, Красное море, граница Венесуэлы и Гайаны, а также Сувалкский коридор, по которому проходит граница Польши с Литвой.

Готовность к сценарию большой войны Кремль показывает далеко не с 2022 года. Аппетиты агрессора не закончатся на Украине, поэтому Запад посылает предупреждения о тотальной войне, считает военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Мы уже видим ответы союзникам России. Например, удары по базам хуситов [пророссийским и проиранским прокси] в Йемене, в Европу перебрасывают контингент и военную технику. России дают понять: хотите воевать, значит будем воевать", — подчеркивает аналитик.

США и Европа оказывают Украине всестороннюю политическую и экономическую поддержку, но также на Западе рассматривают сценарии эскалации напряжения на границах с НАТО. Сюда входят военные вторжения в Финляндию, Швецию, Польшу и Балтийские страны.

Напомним, американские чиновники прогнозируют продление боевых действий в Украине минимум на два года. В 2024 году Украина будет укреплять оборонную промышленность и готовиться к контрнаступлению в 2025 году.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис ранее призывал Запад объединяться для противостояния вторжению РФ в Украину. В Кремле могут захотеть напасть и на соседние европейские страны.