Не могут запускать ракеты по Одессе: как блэкаут в Крыму влияет на обстрелы (видео)

Блэкаут должен стать частью жизни Крыма и Украина должна приложить для этого все усилия. В таком случае это обезопасит юг государства от постоянных запусков баллистических ракет "Оникс", считает представитель украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Отключение света во многих районах Крыма произошло не из-за украинских атак дронов. Балаклавская ТЭС, питающая эти районы, является детищем местного оккупантского губернатора Михаила Развожаева, который "отмыл" на этой ТЭС много денег. Возможно, в этот раз кто-то случайно присел на "волшебную кнопку", из-за которой и произошел блэкаут. Об этом в интервью Фокусу рассказал спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

По его словам, очень хорошо, что света нет в Джанкойском районе, ведь оттуда, из района Красноперекопска, часто прилетают баллистические ракеты "Оникс" на Одессу и юг Украины. Наша ПВО эффективно не может сбивать подобные ракеты в этом регионе — надо больше систем Patriot или IRIS-T, поэтому отсутствие света не дает оккупантам запускать ракеты и делает невозможным нормальную работу радиолокационного оборудования.

"Мы обязательно должны заняться подобными вопросами по всему Крыму, ведь сегодня это милитарный хаб для всего южного фронта, — акцентирует Сергей Братчук, — Если этот логистический хаб исчезнет, то освобождать Украину станет намного легче. Тем более без света плохо работают радары, поэтому у ВСУ появятся хорошие шансы что-то запустить на ту сторону моря".

По мнению военного, крымчанам надо переосмыслить свое отношение к ситуации и понять, что именно из-за армии РФ у них постоянные проблемы с коммунальной отраслью, ведь все деньги, которые могли бы пойти на восстановление или обновление еще советской инфраструктуры, Кремль тратит на ракеты для ударов по Украине.

"Совершенно непонятно, зачем тратить деньги на ракету "Оникс", которые можно пустить на ремонт коммунальной инфраструктуры в каком-то районе, — отмечает Сергей Братчук, — К тому же отключение света приведет к тому, что у местных будут просто забирать топливо для генераторов на нужды армии РФ, потому что в темноте могут "проснуться" наши морские дроны "Малыши", а Черноморский флот ими очень напуган".

Ранее Фокус рассказывал, что по словам министра энергетики Германа Галущенко, Украина накопила энергоресурсы, поэтому часть зимы страна прошла успешно. Эффективная система ПВО и меры, с помощью которых была усилена физическая защита энергообъектов, не позволяют россиянам нанести весомый ущерб.