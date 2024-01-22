Село Веселое потеряно ВСУ, но россияне фронт не прорвали, — аналитик "Deep State" (видео)

Село Веселое пришлось оставить из-за значительного превосходства врага и проблем с эвакуацией раненых. Эти проблемы командование ВСУ должно исправить, считает аналитик проекта "DeepState" Роман Погорелый.

Потеря ВСУ поселка Веселого в Донецкой области связана с большим количеством врага на этом участке и с просчетами украинских военных. Имеет место сложный рельеф местности и преобладающее количество ударных систем оккупантов, а также усложненные условия эвакуации раненых. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный аналитик и соучредитель проекта "DeepState" Роман Погорелый.

Он отметил, что хотя потеря этого села не является большим провалом для фронта, а вот удерживать его было очень трудно из-за того, что оно находится внизу перед высотами, где у россиян сосредоточилось много средств огневого поражения. Зато нашим бойцам на это было нечем ответить, а также не хватало людей для удержания позиций.

"Сейчас ВСУ пытаются стабилизировать ситуацию в этом районе, чтобы оккупанты не воспользовались возможностью для дальнейшего давления, — акцентирует аналитик, — Россияне значительно активизировались и на других участках фронта, буквально по всей линии фронта, поэтому нас ждут и другие неприятные новости. Однако надо прикладывать еще большие усилия для обороны Украины всем нам".

Что касается именно Веселого, то, по словам Романа Погорелого, там обнаружился большой комплекс проблем: нехватка личного состава, плохая коммуникация между подразделениями и плохая логистика с эвакуацией раненых. Он отмечает, что все эти проблемы сыграли в комплексе и это яркий пример общей проблемы на фронте.

"Мы все помним о так называемом "золотом часе", когда надо срочно эвакуировать раненого, чтобы он не потерял конечности или не лишился жизни, но на эту проблему не было обращено достаточного внимания, — говорит эксперт. — Есть усилия отдельных людей, которые работают над этой проблемой, но она имеет серьезный масштаб".

В Крынках на Херсонщине ситуация остается сложной, рассказывает Роман Погорелый, но украинским героям удается выводить из строя целые бригады оккупантов, хотя враг продолжает буквально засыпать позиции "мясом". Какого-то "волшебного ключика" для разрешения ситуации под Крынками нет, ведь война настолько динамична, что завтра может случиться все что угодно, говорит аналитик.

Ранее Фокус рассказывал, что врагу удалось похвастаться флагом в окрестностях разбомбленных Крынок. Армия РФ потеряла ради фотосессии несколько десятков бойцов.