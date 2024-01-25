Поссорить Киев с Западом: какие цели преследовала РФ в истории с падением "Ил-76"

Кремль называет историю с падением "Ил-76" терактом и обвиняет Украину в случившемся, однако не предоставляет достоверные доказательства. Фокус разбирался, какие цели преследует РФ и сможет ли случившееся повлиять на отношения Украины с Западом.

В Институте изучения войны (ISW) проанализировали заявления РФ после падения военно-транспортного самолета "Ил-76" 24 января в Белгородской области. Там пришли к выводу, что российские пропагандисты, обвинив Украину в уничтожении борта с военнопленными, преследовали несколько целей, чтобы дискредитировать Киев.

В частности — пытались посеять внутреннее недовольство военно-политическим руководством страны и подорвать желание Запада оказывать военную поддержку Украине.

Фокус разбирался, какие последствия могут быть у истории с падением "Ил-76" в Белгородской области.

Умышленные действия

24 января стало известно о падении российского военно-транспортного самолета "Ил-76" в Белгородской области. Министерство обороны РФ заявило, что на борту якобы находились 65 украинских военнопленных. Самолет, по версии Кремля, направлялся на заранее организованный обмен на пограничном пункте пропуска "Колотиловка" и потерпел крушение в результате попадания двух ракет. Российская сторона обвинила в случившемся Украину.

Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов призвал приостановить все обмены военнопленными на неопределенный срок. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в катастрофе виновата "внутриполитическая борьба" Киева, а министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил Украину в совершении теракта.

В Генеральном штабе ВСУ 24 января информацию о том, что "Ил-76" могли поразить ВСУ, не подтвердили. Там сообщили, что изучают обстоятельства дела. В Координационном штабе по вопросам обращения с пленными также заявили, что выясняют, могли ли на борту упавшего Ил-76 находится украинские военнопленные.

О том, что обмен с РФ в этот день был запланирован, но не состоялся, ближе к вечеру 24 января подтвердили в ГУР Минобороны Украины. По словам спикера ведомства Андрея Юсова, РФ не информировала Киев о "необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города Белгород в определенный период времени, как неоднократно делалось в прошлом". Также в разведке сообщили, что не располагают достоверной и исчерпывающей информации о том, кто находился на борту Ил-76 и в каком количестве.

"Известно, что доставка пленных происходит как авиационным, так и железнодорожным и автомобильным транспортом. Это может свидетельствовать об умышленных действиях России, направленные на создание угрозы жизни и безопасности пленных. Посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне ведения боевых действий не может быть безопасной и в любом случае должна обсуждаться обеими сторонами, ведь в противном случае это подвергает опасности весь процесс обмена", — сказал Юсов.

Позже, 25 января, он добавил, что "Ил-76" в день крушения должен был перевозить военно-политических VIP-персон РФ, однако ФСБ запретила им садиться на борт в последний момент. В разведке отметили, что представители российского МЧС не пустили на место крушения самолета.

"Эти факты указывают на возможность умышленных действий агрессора", — сказал Юсов.

В СБУ Фокусу сообщили, что по факту падения самолета "ИЛ-76" в Белгородской области открыто уголовное дело. Расследование осуществляется по ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны.

"В настоящее время СБУ проводит комплекс мер по выяснению всех обстоятельств падения самолета", — добавили в ведомстве.

Хотели дискредитировать Киев

По оценке политического эксперта Олега Постернака, Кремль преследовал несколько целей, призванных дискредитировать военно-политическое руководство Украины как внутри страны, так и на международной арене.

"В Москве, вероятно, рассчитывали выставить руководство страны "террористами", с которыми невозможно договориться. Ведь готовился обмен военнопленными, а ВСУ якобы атаковали самолет", — говорит Фокусу эксперт.

Постернак добавляет, что Кремль с помощью истории с крушением "Ил-76" намеревался усилить разлад между ВСУ и украинским обществом. Случившееся должно было продемонстрировать, что украинские военные уничтожают собственных граждан, действуют непрофессионально, нарушая правила ведения войны, а потому нужно немедленно прекратить боевые действия.

Кроме того, Москва рассчитывала повлиять на решение Запада о предоставлении дальнейшей помощи Киеву. В Кремле предполагали, что партнеры Украины прекратят поставки вооружения, если узнают, что ВСУ якобы атаковали самолет на территории РФ западными ракетами.

"Но спустя сутки они так и не смогли предоставить доказательства ни по оружию, ни по военнопленным на борту. А это нужно было сделать сразу в течение первых часов после катастрофы. Если на борту было столько людей, мы бы увидели огромное количество останков, как было в случае с Малайзийским боингом. Этот вопрос, к слову, задавали росблогеры и военкоры — если версия РФ правильная, почему нет доказательств? Думаю, это [падение самолета, — Фокус] — спланированная акция. Но реакция оказалась не той, на которую рассчитывали в Кремле", — говорит Фокусу политолог Игорь Рейтерович.

России никто не верит

Эксперты считают, что ни одна из целей Москвы не была достигнута. Военно-политическое руководство Украины взвешенно и дозировано реагировало на произошедшее, а коммуникация с обществом осуществлялась по мере поступления новой подтвержденной информации.

"Чтобы власть сформировала свое ясное понимание произошедшего, нужны доклады военных, иностранных спецслужб. Считаю, что власти не провалили коммуникацию. Даже с учетом того, что мы не можем задействовать международных наблюдателей, воспользоваться услугами других государств, чтобы выяснить обстоятельства случившегося", — говорит Постернак.

Эксперт добавляет, что какое бы развития не получила история с падением "Ил-76", вряд ли она сможет серьезно повлиять на отношение общества к руководству страны и Вооруженным силам Украины. Так как, за два года масштабных военных действий и постоянной информации о массовой гибели людей и военных преступлениях РФ, у населения выработался психологический иммунитет к глубоким потрясениям.

"Да, если информация о военнопленных на борту подтвердится, будет тяжело принять этот факт, но война — это череда ошибок и происшествий, в которые попадает каждая сторона. В войне не бывает идеальных картинок и чего-то привлекательного, чем можно наслаждаться", — добавляет эксперт.

Рейтерович добавляет, что Украина не может быть виновата в этой истории. Так как, с точки зрения международного права, ответственность за жизнь и безопасность военнопленных несет та сторона, которая держит их в плену.

"Так что даже если история с военнопленными подтвердиться, вся ответственность — на РФ", — отмечает Рейтерович.

Что касается реакции Запада на произошедшее, по мнению Постернака, там давно не верят российским нарративам, даже если какая-то часть информации оказывается правдивой.

"На Западе, даже если РФ говорит правду, все равно не верят, так как пропаганда Кремля слишком много врала. Поэтому любые попытки РФ в этом направлении в большинстве своем тщетны. Хотя при наличии дополнительных финансовых медийных ресурсов можно повлиять на часть западного общества и выставить ВСУ "агрессорами" и "террористами"", — говорит эксперт.

Напомним, Администрация США сдержано отреагировала на крушение "Ил-76". В Белом доме сообщили, что принимают во внимание сообщение, но не располагают никакой дополнительной информации.

"Мы видели эти сообщения, но у нас нет возможности их подтвердить", — сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Кирби. Он также добавил, что в Вашингтоне "делают все возможное, стремясь получить больше ясности и больше информации по этому вопросу",

Фокус также писал, что в Forbes не верят, будто сбитый борт "Ил-76" перевозил 65 украинских военнопленных для согласованного обмена. Журналисты обескуражены тем, что РФ так и не осознала, что Белгород находится рядом с линией фронта, а использование там самолетов является опасным.