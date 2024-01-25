Не более 2 000 штук в день: почему ВСУ экономит снаряды и как помогают дроны, — Дикий (видео)

Из-за задержки помощи от США, которая блокируется республиканцами, ВСУ вынуждены прибегнуть к режиму экономии и теперь бьет исключительно по важнейшим целям и технике. На фронте уже начали использовать дроны с машинным зрением, рассказывает ветеран АТО Евгений Дикий.

Сейчас украинский фронт работает в режиме тотальной экономии из-за нехватки снарядов. В день можно использовать не более 2 000 артиллерийских боеприпасов и это не вина Украины. Такую информацию в интервью Фокусу сообщил ветеран АТО и военный эксперт Евгений Дикий.

По мнению эксперта, вся ответственность лежит на "трампистах" в Сенате США, блокирующих очередной пакет помощи Украине. Еще летом ВСУ отстреливала по врагу 7-8 тысяч снарядов ежедневно. Это позволяло обнаружив любую цель полностью ее накрыть, и не дать спрятаться изменив дислокацию.

"Сейчас приходится, получив информацию от разведки по целям, выбирать удары артиллерии в соответствии с приоритизацией: какую цель крайне важно уничтожить, а как еще может "погулять", — акцентирует Евгений Дикий, — И именно такой снарядный голод является результатом затягивания помощи от США".

Такая ситуация позволяет россиянам в пределах линии фронта давить и наступать на ту же Слобожанщину, например, говорит ветеран АТО. Оккупанты понимают, что в случае поставки Украине боеприпасов хотя бы с марта, то ни о каких даже локальных наступлениях не будет и речи, поэтому пользуются "окном возможностей".

"Но приоритизация играет еще не только на количество снарядов по целям, но и на направления их снабжения, отмечает эксперт, — Сейчас под Крынками ВСУ пытаются расширить плацдарм по всей береговой линии Левобережья, и удержание и расширение этого участка фронта обеспечивают как раз пушки, прикрывающие бойцов словно "артиллерийский зонтик"".

Однако кроме артиллерии под Крынками очень удачно работает и прикрытие дронами, говорит ветеран АТО. Можно сказать, что под Крынками открылся мощный испытательный полигон всех типов БПЛА, которые разрабатывают украинцы или поставляют союзники.

Конечно, было бы неплохо, если бы ВСУ удалось прорваться к Северо-Крымскому каналу, потому что это отодвинуло бы вражескую артиллерию настолько далеко, что тогда бы спокойно можно было бы перебросить украинскую артиллерию на левый берег. В таком случае плацдарм расширялся бы и в сторону оккупантов.

Евгений Дикий рассказал об очень интересной новации в небольших FPV-дронах, которую стали испытывать и оккупанты и ВСУ — машинное зрение. Оно позволяет оператору навестись на цель и дрон словно "запоминает" именно этот объект и продолжает лететь к нему даже без связи с оператором. Именно этим опасны российские "Ланцеты", оснащенные такой функцией, потому что средства радиоэлектронной борьбы могут разве что прервать связь, а таким БПЛА это не мешает — они "видят" цель и продолжают ее преследовать.

"Это системы первого поколения с искусственным интеллектом, оснащенные машинным зрением, — говорит Дикий, — Но уже есть примеры оснащения дронов именно системами распознавания объектов, что позволяет дрону патрулировать участок и при приближении вражеского объекта, который есть в его базе данных изображений, самостоятельно атаковать, например, танк".

О таких разработках заявляют как в РФ, так и на Западе, но подобных "продвинутых" дронов на фронте еще не видели, говорит военный эксперт. В Украине уже ряд команд разработчиков, которые работают над подобными системами и довольно сильно продвинулись в этом вопросе, отмечает Евгений Дикий.

Ранее рассказывалось, что армия Украины получит 5000 мощных ударных дронов. В зону боевых действий отправят БПЛА, способные работать не только при свете дня, но и ночью благодаря тепловизорам.