"Будем воевать лопатами": Россия атакует на востоке, что делать Украине, если США не отправят помощь

Американские топ-чиновники говорят, что отсутствие военной помощи Украине влияет на ход большой войны. Оккупанты продвигаются на востоке, в том числе в Харьковской области. Украинское командование сообщает о дефиците артиллерийских боеприпасов. Фокус разбирался, к чему приведет противостояние демократов и республиканцев.

Задержка в предоставлении американской помощи Украине влияет на ход боевых действий. Отсутствие военной поддержки угрожает всем достижениям украинцев, предупредил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне 29 января.

Генсек расширил идею американского госсекретаря. Помощь Украине — это совместная работа всех союзников НАТО и прежде всего "инвестиции в безопасность Запада". Вкладывать деньги в Украину должны все члены Альянса.

Россия в случае победы в Украине придаст смелости другим авторитарным режимам. Китай внимательно следит за ходом полномасштабного вторжения и готовит планы на Тайвань.

Стоит отметить, что в последние дни наблюдается активизация российских войск на востоке Украины. Минобороны России говорило о захвате сел Крахмальное и Табаевка Купянского района Харьковской области. Командование Сухопутных войск ВСУ утверждает, что не все так однозначно: рядом с Табаевкой продолжаются бои, а из Крахмального ВСУ переместились на подготовленные заранее позиции, чтобы держать оборону.

Враг достиг тактических успехов на Сватовском направлении, в лесу на запад от Синьковки. ВСУ сейчас проводят там стабилизационные мероприятия. На Бахмутском направлении стягиваются российские резервы для возобновления штурмовых действий, указывают аналитики Deep State.

ВС РФ продвинулись в Первомайском севернее Новомихайловки и севернее Опытного, а также к востоку от Ямполевки. Позиционные бои продолжались на юго-западе от Кременной в районе Тернов, Ямполевки и Торского, а также в районе Дибровы, отмечает американский Институт изучения войны.

"Российские войска продолжают уделять приоритетное внимание Купянскому направлению. Боевая активность России интенсивнее вдоль линии Купянск-Лиман", — рассказали аналитики.

Вокруг Авдеевки в Донецкой области оккупанты давят по всем направлениям

Тяжелая ситуация и в Авдеевке, которую российские войска штурмуют с октября 2023 года. Российские военные сбросили на город более 300 авиабомб только за январь 2024 года. Вокруг Авдеевки в Донецкой области оккупанты давят по всем направлениям и активно штурмуют старую часть города, рассказывал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

Боеприпасы к артиллерии — первая строчка помощи США

Помимо атак российских войск, больше месяца на разных уровнях заявляют о дефиците боеприпасов у ВСУ. Прежде всего, нужно говорить о недопоставках нужных объемов из Европы и США. Выйти в паритет с россиянами не получается. Напомним, чиновники из ЕС сначала несколько раз обещали, а потом отрицали возможность производства для ВСУ миллиона боеприпасов. Такие раскачки влияют на степень реакции украинских войск на угрозы захватчиков.

Военные эксперты оценивали соотношение выстрелов из артиллерии у ВСУ и россиян как 2 тысячи против 10 тысяч в день. Командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский в конце декабря 2023 года говорил, что в зависимости от участка фронта пропорция увеличивается до 1 к 8 не в пользу украинской армии.

"Остро [в ВСУ] стоит вопрос о боеприпасах для артиллерийских систем 122 и 152 миллиметров", — указывал командующий.

В американских пакетах военной помощи почти всегда первой строчкой шли боеприпасы к артиллерии, подчеркивает в беседе с Фокусом военный эксперт Павел Нарожный.

"Основное огневое поражение достигается благодаря работе артиллерии. Ни дроны, ни даже пехота не способны сравняться с ней по этому признаку. Альтернатива артиллерии только авиация и ракеты. Авиации в достаточном количестве нет, как и планирующих бомб JDAM. Также мы видим падение показателя уничтожения артиллерийских систем ВС РФ из-за отсутствия боеприпасов", — сказал аналитик.

Как защитить крупные города Украины с малым объемом боеприпасов?

Переход в активную оборону исходя из ситуации с западной помощью — логичное решение. Наступление потребует качественно больший объем помощи США, включая дальнобойные вооружения и превосходство в воздухе. Ракеты Storm Shadow, ATACMS и "Нептун" позволят уничтожить инфраструктуру ВС РФ в оккупированных районах.

Защитить крупные населенные пункты в зоне боевых действий, такие как Авдеевка и Купянск, можно и в текущих условиях. Боеприпасы идут из Европы и других стран, поэтому нельзя сказать, что "поставки тратят в ноль", говорит Нарожный.

"Если говорить о восточном направлении, ВСУ удерживают натиск врага минно-фортификационными укреплениями и противотанковыми средствами поражения, например "Стугна-П". Танковые колонны этим вооружением и останавливали", — объясняет эксперт.

Отметим, что Запад предупреждал военное руководство Украины о переходе к тактике "ройте окопы" еще до начала вторжения России.

Выручает Украину сейчас то, что не всю оборонную помощь поставляют Штаты, но ее отсутствие сильно ощущается в зонах боевых действий, полагает военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Сложно прогнозировать ситуацию, накопилось много неизвестных. Кто может гарантировать, что республиканцы скоро разблокируют помощь Украине? Разговоры в стиле "будем воевать лопатами" — бессмысленные. При столкновении с танками и артиллерией врага мы с лопатами погибнем", — комментирует он Фокусу.

Полномасштабная война с Россией — это прежде всего война ресурсов. Выиграет наиболее подготовленный и рациональный, заключил Селезнев.

Фокус ранее писал об изменении стратегии помощи США для Украины в 2024 году. Освобождение оккупированных РФ территорий на юге и востоке будет на втором плане, а на первый выдвигается поддержка ВСУ и экономики страны для отражения следующих наступлений.

Сенат США в конце декабря 2023 года не проголосовал за пакет помощи Украине размером 61 млрд долларов. Республиканцы настаивали на более жестких мерах по контролю над границей США и Мексики.