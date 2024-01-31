Смотрят на ситуацию на фронте и хотят разорвать Украину: аналитик о заявлениях ультраправых в ЕС

Посягательства на территории Украины зависят от того, насколько правительства государств ЕС понимают всю опасность от России и насколько с ней связаны их лидеры. Германия четко поддерживает Украину, а Румыния или даже Польша смотрят, выстоит ли Украина против РФ, отмечает аналитик Валерий Клочок.

Для ЕС, Венгрии, Румынии и даже Польши сегодня важно понять, какую выгоду они получат в войне России против Украины. Это обычный циничный государственный интерес, который основывается на варианте выстоит Украина или нет. Об этом в интервью Фокусу отметил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

По его словам, все проявления территориальных претензий, в том числе появляются на фоне событий на фронте. Когда нет больших успехов и когда не видно победы "уже завтра", то различные политические силы у соседей будут пытаться рвать Украину на куски и требовать каждый свое.

"Но они спешат с подобными выводами и все на самом деле зависит от понимания властей таких стран опасности со стороны РФ, — акцентирует эксперт, — Например, Шольц в Германии изменил свою риторику в отношении России сразу после широкомасштабного вторжения".

Германия сейчас понимает всю опасность от россиян и Шольц заявляет, что надо всеми способами защищать Украину и отстаивать демократию в ЕС, говорит аналитик. Однако в Европе не все так единодушны и имеют такую твердую позицию.

"Если говорить о том самом Орбане в Румынии, то история его отношений с Путиным очень давняя, — отмечает Клочок, — Приход к власти Орбана, по данным местных СМИ, состоялся именно при поддержке Кремля. Многие известные российские бизнесмены финансировали его кампанию".

Валерий Клочок утверждает, что даже сегодня российские деньги влияют на европейскую политику, потому что там осталось много представителей во власти или СМИ, которые имеют отношения с РФ. Например, выходят статьи о мощности российского ВПК, хотя все знают, что армия РФ сейчас активно использует пушки 1946 года выпуска.

Полный разговор с Валерием Клочко вскоре появится на ҮоuТube-канале Фокуса.

Ранее сообщалось, что по словам главы МИД Украины, все, кто посягает на украинскую землю "обломают зубы". По словам Дмитрия Кулебы, не всем хочется, чтобы между Киевом и Будапештом были хорошие отношения.