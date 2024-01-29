Обломают зубы: Кулеба ответил на угрозы венгерских политиков в сторону Украины (видео)

По словам главы МИД Украины, не всем хочется, чтобы между Киевом и Будапештом были хорошие отношения, поэтому с венгерской стороны звучали "какие-то угрозы".

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отдельные венгерские политики, которые угрожают Киеву, "обломают зубы". Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Венгрии Петером Сиярто и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком 29 января.

По словам главы украинского дипломатического ведомства, не всем хочется, чтобы между Киевом и Будапештом были хорошие отношения.

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"Вчера прозвучали на эту тему заявления с Венгрии, какие-то угрозы. Но я хочу вам сказать, что есть Путин обломал свои зубы об Украину, то отдельные венгерские политики, которые высказывают подобные заявления, обломают тем более", — сказал Кулеба.

Дипломат также выразил благодарность венгерскому коллеге за высказывание четкой позиции правительства о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Дмитрий Кулеба об угрозах в сторону Украины (46:36)

Заявления венгерских политиков об Украине: о чем речь

Лидер венгерской партии Mi Hazank Ласло Тороцкаи 27 января заявил о том, что в случае поражения Украины в войне с Россией Будапешт будет претендовать на Закарпатье. Он также заявил, "Украина была куплена инвестиционным фондом BlackRock".

Напомним, 29 января Петер Сийярто посетил Ужгород, где вместе с Андреем Ермаком и Дмитрием Кулебой также почтил память украинских защитников и посетили могилы погибших воинов ВСУ венгерского происхождения.

Кроме того, Петер Сийярто призвал Украину разрешить закарпатским венграм учиться и сдавать экзамены на венгерском языке. По его словам, Будапешт подготовил список "просьб для нормализации отношений", который состоит из одиннадцати пунктов.