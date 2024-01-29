Обламають зуби: Кулеба відповів на погрози угорських політиків у бік України (відео)

За словами глави МЗС України, не всім хочеться, щоб між Києвом і Будапештом були добрі стосунки, тому з угорського боку лунали "якісь погрози".

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що окремі угорські політики, які погрожують Києву, "обламають зуби". Про це він сказав на спільній пресконференції з главою МЗС Угорщини Петером Сіярто та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком 29 січня.

За словами глави українського дипломатичного відомства, не всім хочеться, щоб між Києвом і Будапештом були добрі стосунки.

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"Вчора прозвучали на цю тему заяви з Угорщини, якісь погрози. Але я хочу вам сказати, що є Путін обламав свої зуби об Україну, то окремі угорські політики, які висловлюють подібні заяви, обламають тим більше", — сказав Кулеба.

Дипломат також висловив подяку угорському колезі за висловлення чіткої позиції уряду щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України.

Дмитро Кулеба про погрози в бік України (46:36)

Заяви угорських політиків про Україну: про що йдеться

Лідер угорської партії Mi Hazank Ласло Тороцкаї 27 січня заявив про те, що в разі поразки України у війні з Росією Будапешт претендуватиме на Закарпаття. Він також заявив, "Україна була куплена інвестиційним фондом BlackRock".

Нагадаємо, 29 січня Петер Сіярто відвідав Ужгород, де разом з Андрієм Єрмаком і Дмитром Кулебою також вшанував пам'ять українських захисників і відвідали могили загиблих воїнів ЗСУ угорського походження.

Крім того, Петер Сіярто закликав Україну дозволити закарпатським угорцям навчатися і складати іспити угорською мовою. За його словами, Будапешт підготував список "прохань для нормалізації відносин", який складається з одинадцяти пунктів.