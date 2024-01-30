Скандал с "возвращением Закарпатья": отсутствие реакции Венгрии вызывает вопросы, — эксперт

Сегодня ультраправая и даже неонацистская риторика все активнее проявляет себя в ЕС. Однако пока ее используют для политического шантажа, но от шантажа до конкретных действий только один шаг, отмечает аналитик Валерий Клочок.

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Упреки лидера венгерской ультраправой партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи относительно требований к Украине в случае проигрыша войны РФ вернуть Закарпатье можно считать маргинальным жестом. Но правительство Венгрии до сих пор не прояснило, соглашается ли с такой позицией и это вызывает большие вопросы. Об этом в интервью Фокусу отметил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

Он отмечает, что это заявление прозвучало как раз накануне визита главы зарубежного ведомства Венгрии в Украину и на этот выпад своих ультраправых глава МИД Венгрии Петер Сийярто никак не прореагировал. А еще интересно, что подобные претензии заявили не только венгры, но и румыны, говорит аналитик.

"Хотя ни одна из этих партий сейчас не находится у власти и не способна влиять на решения своих правительств, но уже сейчас подобными заявлениями ультраправые в Венгрии и Румынии формируют общественное мнение, — акцентирует Валерий Клочок, — Это, с другой стороны, полезный инструмент для самой власти, чтобы представлять подобное мнение жителей своих государств на международной арене".

Современные нарративы тех же ультраправых в Германии, которые пользуются поддержкой 20% населения, их коллег из Румынии или Венгрии сегодня звучат так: Германия — для немцев, Румыния для — румын, Венгрия — для венгров, говорит аналитик. Это полностью разрушает всю идею ЕС, зародившегося в 1951 году как единая платформа для экономического воссоединения европейских стран за счет открытости границ, мирного сосуществования и прочего.

"Подобные заявления со стороны ультраправых Венгрии и Румынии являются своеобразным откликом неонацизма, который сейчас довольно сильно проявляется в Евросоюзе, — считает эксперт. — Особенно он проявляется на фоне выборов в Европарламент, которые состоятся в этом году".

Валерий Клочок отмечает, что подобную риторику пока используют для политического шантажа. Однако надо иметь в виду, что от маргинальных заявлений, шантажа до конкретных шагов не так уж и далеко.

А еще эксперт обращает внимание, что румынские ультраправые даже готовы выйти из НАТО. Трудно себе представить, что стало бы с политической карьерой такого лидера партии, например, в Украине, которая буквально кровью заслуживает право быть в Альянсе. А в Румынии никто даже на это не прореагировал, а значит у специалиста возникает подозрение, что власть заинтересована в подобных высказываниях.

Полный разговор с Валерием Клочко вскоре появится на Youtube-канале Фокуса.

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