При поддержке Путина: почему ультраправые в Румынии и Венгрии претендуют на территории Украины

Ультраправые политики Венгрии и Румынии заявляют права своих стран на приграничные территории Украины. Эксперты считают, что виной всему Путин. Фокус разбирался, зачем венграм и румынам украинские земли.

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Румынский политик правого толка Клаудиу Тарзиу заявил, что территории Украины, которые принадлежали "румынской нации", должны вернуться в "границы одного государства".

"Мы, как всегда, находимся на распутье, и нам придется иметь дело с этими великими империями, чтобы получить наш суверенитет и сделать его целостным. Мы не будем по-настоящему суверенными, пока не реинтегрируем румынское государство в его естественных границах. Бессарабию нельзя забыть, она должна вернуться домой!" — сказал политик.

Это не первые подобные заявления Тарзиу. В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину он призывал Румынию воссоединиться с Молдовой, аннексированной СССР в 1940 году, а также с украинскими приграничными регионами — Бессарабией, Северной Буковиной и Закарпатьем.

Одновременно с румынским политиком лидер венгерской ультраправой партии "Наша Родина" (Mi Hazánk Mozgalom) Ласло Тороцкаи заявил, что если Украина проиграет войну, его партия будет требовать Закарпатье.

"Если государственность Украины прекратит свое существование в результате войны, Mi Hazank будет претендовать на Закарпатье как единственная парламентская партия", — сказал Тороцкаи.

Все дело в Путине

Европейские политики ультраправых взглядов и до полномасштабного вторжения РФ заявляли права на приграничные территории Украины, однако их слова не воспринимались так остро, как сегодня, говорит Фокусу политолог Владимир Фесенко.

"Ничего нового эти политики не сказали. Но сейчас эти заявления небезопасны, потому что они — следствие конкретных действий Путина. В 30-е годы прошлого столетия агрессивная волна в Европе началась после заявлений и действий Гитлера и Муссолини и усилилась, когда Германия начала захватывать другие страны. Сегодняшняя активизация ультраправых политиков — следствие захватнической политики Путина. Нацизм, фашизм, имперская политика — это эпидемия. В данном случае носителем вируса является Путин. Пока его не остановят, политики будут выступать с подобными заявлениями", — говорит Фесенко.

Политический эксперт Олег Постернак отмечает, что Россия много лет сотрудничает с ультраправыми партиями Европы. Москве важно подчеркнуть на международной арене, что Украина якобы не состоятельна как государство. Радикальные заявления политиков не имеют ничего общего с официальной позицией обеих стран, которые поддерживают Киев в борьбе против РФ.

"Эти заявления — 100% провокация со стороны РФ, которые давно работают с ультраправыми по всему европейскому континенту. Они эксплуатируют тему раздела Украины, чтобы поставить под сомнение нашу субъектность. Информационная кампания не имеет ничего общего с реальностью. Венгрия и Румыния — члены ЕС и НАТО. В этих наднациональных организациях достаточно рычагов влияния, чтобы предотвратить любые нарушения, даже если представить, что ультраправые придут к власти", — говорит Фокусу Постернак.

Спекулируют на травмах прошлого

Природа правой политики — это спекуляция на травмах прошлого, объясняют Фокусу эксперты. Таким образом идет борьба за избирателя, который сталкивается с экономическими и социальными проблемами в настоящем. Ультраправые в свою очередь, пытаются компенсировать недовольства нынешним обстоятельством дел громкими заявлениями о необходимости возродить былое величие их государств.

По словам экспертов, поддержка ультраправых политиков в Венгрии и Румынии невысокая. Хотя у венгерской партии "Наша Родина" (Mi Hazánk Mozgalom), лидером которой является Ласло Тороцкаи, заявивший о Закарпатье, есть несколько мест в Государственном собрании [однопалатном парламенте Венгрии — Ред.].

Однако интерес к ультраправым в Европе действительно наблюдается. Один из ярких примеров — "Альтернатива для Германии" (АдГ). Ультраправую партию, появившуюся в 2013 году, по словам экспертов, стабильно поддерживают 20% немцев.

"К сожалению, в Германии резко усилилась популярность АдГ, в связи с миграционной проблемой. Партия вышла на вторую позицию, ее рейтинг стабильно 20%. У АдГ есть свои мэры и бургомистры впервые за всю историю ее существования. Тренд, который задает немецкая политика заметен в Италии, Испании и других странах Европы. Поэтому то, что кажется сейчас невозможным, может повториться снова — а именно 30-е годы прошлого столетия", — резюмирует Постернак.

Фокус ранее разбирался, почему европейские политики заигрывают с Путиным.

Также Фокус писал, почему Венгрия мешает Украине выиграть войну.