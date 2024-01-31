Россия выдохнется к весне: Буданов сделал новый прогноз, к чему готовиться Украине

Начальник Главного управления разведки Минобороны ожидает, что российские войска скоро выдохнутся. Западные разведслужбы видят ситуацию иначе: экономика РФ позволит вести интенсивную войну минимум два года. Фокус описывает наиболее вероятные сценарии боевых действий до выборов президента России.

Украинское военное командование озвучивает новые прогнозы контрнаступления ВСУ. Российские силы выдохнутся к весне 2024 года, затем атаковать будут украинцы, считает начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов.

ВС РФ начали наступать в ноябре 2023 года и поставленных целей не достигли. Однако "определенное продвижение" наблюдается в районе Авдеевки Донецкой области, признает глава разведки.

"Результаты сами видите. Сказать, что они большие, точно будет неправдой. Но их наступление все еще продолжается. Где-то в начале весны оно иссякнет уже полностью", — считает военачальник.

По замыслу руководства РФ, их армия должна была выйти как можно быстрее на барьерный рубеж по реке Черный Жеребец и далее — на админграницы Донецкой и Луганской областей.

"Как вы понимаете, даже близко к этому ничего нет", — добавил Буданов.

Западные аналитики видят другую тенденцию. С начала 2024 года Россия начала новый этап зимне-весенней операции на границе Луганской и Харьковской областей. Недавно ВС РФ добились тактических успехов к юго-востоку от Купянска вдоль дороги P-07 "Купянск-Сватово" и усиливают атаки к северо-западу от Крохмального в направлении реки Оскол, отмечают в американском Институте изучения войны.

"Скоро зайдем в Крым". Хронология прогнозов Буданова

Стоит отметить, что начальник ГУР МО часто делает прогнозы по окончанию войны или освобождению украинских территорий. В октябре 2022 года Буданов сказал, что Вооруженные силы Украины "скоро вернутся в Крым" — до конца весны 2023 года. Впоследствии расчет не оправдался и военачальник заявил о "выпадении из графика".

"Надо признать, что события развиваются медленнее, чем должны быть по всем расчетам. Есть то, что имеем. Но если посмотреть на Крым и на уровень боевых действий, которые происходят на территории полуострова, то вы поймете, что не сравнить с 2022-м, я уже не говорю о периоде с 2014 по 2022 годы. То есть мы идем к цели. Да, медленнее, чем хотелось, медленнее, чем рассчитывали, но идем", — объяснял он.

В 2023 году Буданов делал несколько прогнозов. Также он допускал возможность в 2023 году вернуть все территории Украины по состоянию на 1991 год, а в октябре объявил, что полномасштабная война с РФ продолжится в 2025 и 2026 годах.

А недавно Буданов говорил об уничтожении Крымского моста в этом году, доказывая идею "наращиванием оборотов украинского ОПК".

Экономика России держит удар

Российская экономика накопила запас мощности для ведения боевых действий. Западные разведорганы подсчитали, что экономическое состояние РФ позволяет вести войну в Украине минимум два года. Источники британской газеты The Telegraph расказали, что сейчас Москва тратит 40% российского ВВП на войну, намного больше, чем отчисления на здравоохранение и образование.

Полный масштаб перехода России на военные рельсы неизвестен, Кремль держит все показатели в секрете. Данные об оборонной промышленности недоступны, а российские пропагандисты завышают возможности. Минобороны РФ заявляло о производстве в 2023 году 1530 танков и 2518 бронированных машин. Российские чиновники отчитывались также о производстве танков на 560%, а БТР — на 350%.

Кроме этого, Москва хочет выйти на показатель 2 миллиона артиллерийских снарядов в год, не считая запрашиваемых боеприпасов у Северной Кореи и потенциально у Ирана.

"С момента начала большой войны в Украине, к сожалению, Россия нарастила продажи ископаемого топлива. Агрессор заработал 550 миллиардов евро на его экспорте. Экономический запас России за счет этого увеличился", — замечает военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Прогнозы украинской разведки по производственному потенциалу России также не оправдались. Секторальные и персональные санкции не остановили производство крылатых и баллистических ракет. Людских резервов в России много, набор в армию не прекращается за счет мобилизации в тюрьмах и на временно оккупированных территориях Украины.

"Добавляются в ряды ВС РФ и трудовые мигранты. Совокупное количество солдат позволяет обходиться без объявления мобилизации. Говорить, что до весны россияне выдохнутся, значит выдавать желаемое за действительное", — объясняет аналитик.

Захват Донецкой области: главные задачи РФ к выборам президента

Весной оккупанты сосредоточатся на главной цели — полном захвате Донецкой области. Выполнение указа Владимира Путина о включении всей Донецкой и Луганской областей в состав России будет приоритетным заданием, несмотря на времена года и прогнозы.

"Возможна тактика волновых наступлений: пик и спад для перегруппировки и поиска свежих резервов для армии", — уверен эксперт.

Наступательный режим ВС РФ продержится до выборов президента России. В ближайшее время захватчикам нельзя позволить ВСУ делать резкие шаги, чтобы не испортить "праздник выборов". Поэтому наступление идет на нескольких направлениях, отмечает в беседе с Фокусом генерал-майор СБУ в запасе, военный эксперт Виктор Ягун.

"Армия РФ сжигает ресурсы, надеясь на полную мобилизацию после выборов и пополнение воинских частей. Остается интересный вопрос: где же им брать бронетехнику", — подчеркивает он.

Военная помощь от Ирана и Северной Кореи не может считаться постоянным источником. Обе страны находятся на грани возможных конфликтов. Украине помогают более 50 стран, но в основном военные грузы и деньги идут из США. Остается надеяться на скорую договоренность республиканцев с демократами и одобрение американского Конгресса на выделение средств для Киева, подытожил эксперт.

Напомним, по данным DeepState, ВС РФ достигли ряд тактических успехов возле Табаевки Харьковской области и Авдеевки Донецкой области. Кроме этого, оккупанты продвинулись в Первомайском.

В Офисе президента Украины ранее призывали не бояться Россию. Внушение страха стало одним из элементов ее пропагандистской кампании.