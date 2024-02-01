Враг теряет до 12 бойцов на 1 украинца: обнародование данных избавит от страха мобилизации, — Дикий

Даже при "снарядном голоде" Украина эффективно уничтожает оккупантов. Наибольшие потери были во время летнего наступления и составляли 1 к 2 или 1 к 3 в пользу ВСУ, отмечает ветеран АТО.

В начале широкомасштабного вторжения в ВСУ были довольно большие потери, но сейчас ситуация настолько улучшилась, что можно их обнародовать. Это позволит решить проблему с мобилизацией, которая связана со страхом некоторых украинцев вступать в ряды ВСУ. Об этом в интервью Фокусу сообщил ветеран АТО и военный эксперт Евгений Дикий.

Он отмечает, что разрушать мифологию вокруг больших потерь Сил самообороны Украины можно именно благодаря публикации реальных потерь. Надо уничтожить этот миф, что идти на войну — это идти "на мясо" или обязательно погибнуть.

"Если просто сравнить сколько у нас людей "в пикселе" и сколько мы за эти два года потеряли, то этот миф разрушится сразу, — отмечает ветеран АТО, — Окажется, что погибает не то что каждый десятый, а даже и не каждый двадцатый".

Евгений Дикий отмечает, что худшая ситуация с потерями после того, как украинцы "привоевались" была во время летнего наступления на уровне 1 к 2 или 1 к 3. То есть при самых сложных штурмах, когда ВСУ "прогрызали" оборону врага, за каждого украинца в землю ложилось два-три российских оккупанта.

А когда ВСУ сами находились в обороне, то ситуация вообще кардинально меняется, отмечает военный эксперт. В том же самом Бахмуте можно было многое сделать иначе, но там соотношение потерь было 1 к 7 или 1 к 8. Именно такие потери и были одной из причин того самого "Пригожинского путча".

"В той же Авдеевке, при том, что у нас сейчас "снарядный голод" и "мясные атаки" оккупантов приходится отбивать стрелковым оружием, соотношение потерь достигает 1 к 10 и даже 1 к 12, — говорит Евгений Дикий, — И это ярко демонстрирует несостоятельность аргумента, что "мы закончимся, а орков еще будет много"".

Это очень простая логика, ведь если у россиян в четыре раза больше мобрезерв, а потери в 10 раз больше, то кто "раньше закончится", спрашивается эксперт. Хотя такой войны до последнего солдата история еще не знала, говорит ветеран АТО.

По словам Евгения Дикого, ни одна из крупных войн не выигрывается только за счет добровольцев и это своеобразный страшный дарвиновский отбор наций и государства. Те страны, которые способны организовать массовую мобилизацию остаются на карте мира, а другие уничтожают или завоевывают соседи.

"Украинская народная республика была замечательной страной, но не смогла организовать мобилизацию и была уничтожена и захвачена большевиками, — отмечает Дикий, — Те, кто пытался переждать, потом ели своих детей во время голодомора и шли на "мясные штурмы" при Сталине, а Украина на 70 лет оказалась под оккупацией".

Полный разговор с Евгением Диким вскоре выйдет на Youtube-канале Фокуса.

Ранее Фокус писал, что в Украине женщин могут призвать на военную службу или привлечь для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали новую редакцию законопроекта о мобилизации. Новая версия оказалась сдержаннее предыдущей, хотя ряд положений законодатели сохранили — например, норму о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет.