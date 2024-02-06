США окажут Украине помощь, ведь это выгодно и для американского ВПК, — Валерий Клочок

Многие республиканцы понимают, что очень важно договориться с демократами по политике миграции и продолжать помогать Украине. Сегодня перед США поставлено много вызовов на международной арене, отмечает руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

Пакет помощи США для Украины обязательно будет принят раньше осени, но есть определенные угрозы, на которые надо обратить внимание. Особенно это касается политики в отношении незаконных мигрантов в США, заложником которой стал Джо Байден. Он не решал проблему, которая накопилась со времен других президентов США и теперь республиканцы имеют в руках мощный козырь. Об этом в интервью Фокусу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", Председатель Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

В целом, в Сенате много прагматичных республиканцев, которые понимают все вызовы, которые сейчас стоят перед США на международной арене, поэтому все скатывается по сути в противостояние Трампа и Байдена, говорит эксперт. Прагматичные республиканцы хотят проголосовать за миграционную реформу, ведь понимают, что если затянут процесс, то в случае президентства Трампа уже демократы будут втыкать им палки в колеса по этому самому вопросу.

"Именно поэтому уже сложилась ситуация, когда спикера нижней палаты парламента США Майкла Джонсона, который не хочет ставить на голосование согласованный двумя партиями верхней палаты закон о мигрантах ставить на голосование, снимут с должности, — отмечает Клочок, — Этот спикер выполняет все прихоти Трампа, а это не нравится обеим партиям".

По словам эксперта, такая ситуация, конечно, не играет на руку Украине, ведь затягивается время предоставления помощи. Однако и республиканцы (кроме "трампистов") и демократы прекрасно понимают, что половина от выделенных в будущем $62 млрд останется саму в американском ВПК на изготовление оружия для Украины, а это важно для экономики.

"Кстати, выделение помощи Украине от ЕС было хорошим сигналом для Вашингтона и в конгрессе на это обратили внимание, — отмечает Клочок, — Поэтому надо продвигать свои усилия на евро-атлантическом сотрудничестве. Безопасность мира сегодня находится в Европе и на Ближнем Востоке".

Полный разговор с Валерием Клочко вскоре выйдет на Youtube-канале Фокуса.

Напомним, 5 февраля бывший президент США Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в том, что его политика может привести к Третьей мировой войне. По его словам, нынешний лидер страны якобы плохо справляется со своими обязанностями.