Электронные повестки под вопросом: какие изменения ждут законопроект о мобилизации

Парламент проголосовал в первом чтении за резонансный законопроект о мобилизации. Эксперты считают, что на столе президента он может оказаться уже в марте, а вступит в силу, вероятно, в апреле. Фокус разбирался, какие ключевые нормы вызывают больше всего замечаний.

Верховная Рада в первом чтении проголосовала за резонансный законопроект о мобилизации. Среди ключевых и наиболее скандальных норм — вводятся электронные повестки, которые считаются врученными после появления в электронном кабинете призывника. В этой системе должны будут зарегистрироваться все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления закона в силу.

Также в документе предлагают:

Ввести систему санкций в отношении уклонистов. За неявку в военкомат по повестке их могут лишить доступа к банковским счетам, а также запретить пользоваться автомобилем. Ограничения могут быть введены только по решению суда;

Для тех, кто находится за границей и нуждается в консульских услугах, предоставлять их только после предъявления военно-учетных документов;

Мобилизационный возраст снизить с 27 до 25 лет;

Те, кто получают второе высшее образование — теряют право на отсрочку. Также отсрочки лишают аспирантов, которые учатся по контракту;

Демобилизация военнослужащих запланирована через 36 месяцев службы. Однако она должна быть введена лишь по приказу верховного главнокомандующего.

Принимали в турборежиме

Документ критиковали как отдельные депутаты — в частности, глава антикоррупционного комитета Анастасия Радина, так и юристы Верховной Рады. Согласно выводам Главного научно-экспертного управления ВР, непонятно на каких основаниях полицейских лишат отсрочки, но при этом ее получат, к примеру, работники Государственной специальной службы транспорта. Предложенные ограничения в отношении уклонистов юристы называли "мерами влияния" со стороны государства, которые не подпадают ни под гражданскую, ни под административную, ни под уголовную ответственность.

Серьезные замечания к правительственному законопроекту озвучил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец. Он заявил, что некоторые нормы нарушают Конституцию и действующие законы Украины. В частности, речь шла о выезде мужчин за границу, электронном кабинете призывника, работе ТЦК, предоставлении отсрочки. Замечания омбудсмена к законопроекту о мобилизации заняли девять страниц. Однако после разговора с министром обороны Рустемом Умеровым Лубинец поменял свое мнение, заявив, что все замечания можно урегулировать до второго чтения.

По словам политолога Игоря Рейторовича, законопроект имеет особое значение, поэтому парламент действует максимально быстро. Согласно процедуре, у депутатов есть две недели, чтобы внести правки. Дальше, в зависимости от количества замечаний и предварительных договоренностей с комитетом, который должен рассмотреть правки, на второе голосование законопроект могут поставить в конце февраля.

"Учитывая, что в первом чтении документ получил 243 голоса, значит запас голосов есть. Если во втором чтении быстро проголосуют, президент подпишет документ и через месяц после этого — то есть с апреля — он может вступить в действие. Парламентарии идут максимально быстрым путем. Показательным было поведение Лубинца — сначала 9 страниц замечаний, а после разговора с министром обороны согласился, что нужно голосовать в первом чтении. До марта мы будем иметь проголосованный во втором чтении законопроект. Скорее всего уберут наиболее одиозные нормы — возможно, электронные повестки. Остальное оставят", — говорит Фокусу Рейтерович.

Риски высокие

Правозащитник, ветеран российско-украинской войны Олег Симороз, проанализировав законопроект, пришел в выводу, что большинство предложений в документе — бутафория.

"Хотелось бы увидеть что-то новое, что мотивирует людей доверять системе. Но я увидел только манипуляции и обман. Например, денежное обеспечение для военнослужащих — в Минобороны упомянули, что вернут дополнительную награду в размере 30 тысяч грн. Однако в тексте я увидел, что это манипуляция — никаких упоминаний про награду нет. А денежное обеспечение в 20 тысяч грн точно должно сопровождать дополнительная награда за участие в боевых действиях, это нужно зафиксировать", — говорит Фокусу Симороз.

Что касается демобилизация через 36 месяцев службы, эксперт отмечает, что в документе сроки будут обозначены на ставке Верховным главнокомандующим.

"Ты подаешь рапорт и пока ставка не примет решения, насчет конкретной категории военнослужащих, демобилизации не будет. То есть фактически это могут быть больше чем 36 месяцев. К тому же нужно быть справедливыми. Есть разница между начальником группы логистики в тылу и военнослужащим в окопе. Я предлагал, чтобы непосредственное участие в боевых действиях считалось день за два", — добавляет Симороз.

Есть у правозащитника замечания к "равному воинскому учету для всех". В законопроекте предлагают лишить госслужащих и силовиков гарантированной отсрочки от службы в ВСУ. Право на полную бронь могут потерять работники Бюро экономической безопасности (БЭБ), Государственного бюро расследований (ГБР), Государственной исполнительной службы, прокуратуры, Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), Службы судебной охраны, патронатной службы и Национальной полиции.

По словам Симороза, это заявление не отвечает действительности.

"В документе все прописано хитро. На первый взгляд, кажется, будто правоохранителей лишат права на бронь. Но когда я проанализировал, кто такие госслужащие, то выяснил, что из 140 тысяч сотрудников Нацполиции только 4 тысячи — госслужащие. В основном, это женщины-деловоды. Следователи, оперуполномоченные, патрульные — все они не госслужащие и за ними сохраняется право на бронь", — продолжает Симороз.

Законопроект не решит проблемы

Достаточно замечаний у правозащитника к одной из ключевых норм — электронному кабинету призывника, куда, согласно документу, ТЦК и СП будут направлять электронные повестки.

"Я рад, что в правительстве на 100% уверены, будто у всех в нашей стране есть смартфоны. Я бы им посоветовал снять розовые очки и поездить по регионам. Но истории с утечкой информации из "Дії", а также проблемы с э-голосованием во время "Евровидения" показали, что не все так гладко с цифровизацией. Я не уверен, что хочу доверять свои данные подобной системе", — отмечает Симороз.

Правозащитник добавляет, что цифровизация не решит проблемы коррупции в системе, так как для этого нужна реформа военкоматов.

"Персональные данные обрабатывают и другие учреждения, не только ТЦК и СП. Однако то, что происходит за закрытыми дверьми военкоматов — это ужас. У вас забирают телефон на входе, вы не можете выйти из помещения без подписи уполномоченного работника военкомата, в системе тотальная коррупция, сотрудники не умеют общаться с людьми. Вместо военкомов давно нужно посадить гражданских менеджеров, деловодов, психологов. И сделать весь процесс прозрачным, а не прикрываться гостайной. Есть у нас центр административных услуг, а это должен быть центр предоставления военных услуг. Люди должны доверять системе. Видеть, что все открыто. А не то, что заходишь — и телефон из рук выбивают", — рассуждает Симороз.

По словам эксперта, система рекрутинга могла бы изменить подход к мобилизации гораздо больше, чем нынешний законопроект, который глобально ни на что не влияет в позитивном ключе.

Напомним, глава комитета Александр Завитневич разбирал основные преимущества нового законопроекта о мобилизации и рассказывал, с какой нормой не согласны военные.

Фокус ранее писал, как будет работать электронный реестр военнообязанных, призывников и резервистов, куда соберут персональные данные из других госсистем без согласия украинцев.