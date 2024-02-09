Спасает "артиллерийский зонтик", но снарядов уже не хватает, — Евгений Дикий о Крынках

Если снарядный голод закончится, то ВСУ смогут и в дальнейшем расширять плацдарм на Херсонщине и выйти к Перекопу. Оккупанты понимают всю опасность этого плацдарма и пытаются его уничтожить, говорит ветеран АТО.

Уже в третий раз российские оккупанты пытаются большими силами выбить ВСУ с плацдарма в Крынках на Левобережье, но у них ничего не получается. Две предыдущие попытки привели только к тому, что украинцы все больше и больше закрепляются и расширяют плацдарм на левобережье Херсонщины. Об этом в интервью Фокусу рассказал ветеран АТО и военный эксперт Евгений Дикий.

Он отмечает, что агрессор прикладывает огромные силы, чтобы сбросить с себя эту опасность, ведь плацдарм в Крынках является острой угрозой для оккупантов на левом берегу Днепра. Если этот плацдарм удержится до окончания снарядного голода, то расширение ВСУ на левобережье будет уже не остановить, говорит эксперт.

"Недаром российские военные называют этот плацдарм Херсонско-Крымским направлением, — акцентирует Дикий, — Там всего 60 км до Перекопа, и плацдарм имеет огромное значение для выхода на Крым".

Плацдарм в Крынках удерживается благодаря так называемому "артиллерийскому зонтику", когда с правого берега оккупантам не дает подходить к Крынкам украинская артиллерия. Но снарядный голод, устроенный благодаря Трампу, сказывается, говорит Дикий.

Ветеран АТО надеется, что после первого голосования за пакет поддержки Украины Байдену и его команде удастся провести это решение через Сенат и Нижнюю палату представителей. Если хотя бы уровень поставок боеприпасов будет восстановлен до прошлогоднего, то россиянам не позавидуешь, отмечает Дикий.

"Но еще важно, чтобы было кому запускать эти снаряды по врагу, — говорит эксперт, — Несмотря на чушь в соцсетях о помощи солдатами со стороны Великобритании надо понимать, что никто кроме украинцев за нашу землю воевать не будет. Помогут только оружием и деньгами".

Полное интервью с Евгением Диким вскоре выйдет на Youtube-канале Фокуса.

Ранее сообщалось, что ЕС и отдельные страны предоставили Украине 148,5 млрд долларов, включая недавно объявленный пакет на 50 млрд евро. Великобритания пообещала оказать поддержку, эквивалентную $15,1 млрд.