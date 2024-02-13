28 раз говорил о переговорах и показал себя неадекватным, — политолог об интервью Путина (видео)

Путин неудачно продемонстрировал свои ревизионистские мотивы, приведя пример Польши, которая, по его мнению, сама виновата в нападении Гитлера. К этому он почему-то добавил необходимость запрета мифического нацизма в Украине, говорит политолог Игорь Рейтерович.

Интервью Путина американскому прореспубликанскому журналисту Такеру Карлсону можно считать провальным, ведь свое главное послание Западу о готовности садиться за стол переговоров на условиях РФ он передал настолько неуклюже, что целевая аудитория просто запуталась в его аргументации и постоянном перепрыгивании с темы на тему. Об этом в интервью Фокусу рассказал политолог, руководитель политико-правовых программ ОО "Украинский Центр общественного развития" Игорь Рейтерович.

Кроме того, по его впечатлению, весь путаный разговор и исторические реминисценции добавят интервью огромное количество минусов, ведь все, кто посмотрит интервью, увидят достаточно старого человека, который живет в вымышленном мире. Большое количество просмотров, близкое 100 млн, ничего не значит, ведь людям просто было интересно и это вовсе не значит, что они согласны с Путиным, а многие люди вообще лишний раз убедились в неадекватности Путина, отмечает Рейтерович.

"Кроме того, мировое сообщество лишний раз убедилось в неадекватности лидера РФ, ведь, возможно, надеялась на какую-то умеренную позицию, — акцентирует эксперт, — сначала полчаса Путин рассказывал искаженную и лживую историю, потом жаловался на измену со стороны Запада, а в целом 28 раз упоминал слово "переговоры", однако в собственном понимании на собственных условиях, иначе все погибнут в ядерной войне".

К тому же Путин неудачно продемонстрировал свои ревизионистские мотивы, приведя пример Польши, которая, по его мнению, сама виновата в нападении нацистов. К этому он почему-то добавил необходимость запрета мифического нацизма в Украине, говорит политолог.

"Очень жаль, что Карлсон почти не готовился к интервью иначе знал бы, что в Украине уже много лет законодательно запрещены как идеи коммунизма, так и идеи нацизма, — отмечает Рейтерович, — В Украине запрещены эти две людоедские идеологии".

После интервью Путина многие европейские лидеры, по мнению эксперта, еще раз убедились в необходимости защиты от РФ. Несмотря на все заявления Путина об отсутствии заинтересованности в Польше или странах Балтии, он 36 раз упомянул Польшу в том или ином контексте.

"Полякам стоит очень сильно напрячься и значительную часть техники передать ВСУ, — считает политолог. — Хотя это звучит как шутка, но это поможет Польше лучше подготовиться к возможной агрессии со стороны Кремля".

Относительно возможной идеи переговоров со стороны Трампа, который мог передать ее через Карлсона, политолог не верит. Журналист не настолько приближен к Трампу, чтобы иметь полномочия говорить на такие серьезные темы с лидерами уровня Путина.

"Если представить, что подобные намеки и были, то они могли содержаться в послании типа: "Мне нужно победить, а потом мы с тобой поделим мир. Ты отстанешь от Украины, оставив себе захваченные территории", — говорит Рейтерович, — Теоретически такое послание могло бы быть, но в него слабо верится".

Напомним, что ранее СМИ сообщали, что интервью Путина и Карлсона стало пиком пропаганды РФ. Кремль хочет вмешаться в политику Вашингтона, используя "разлом" в американском обществе.