Армия РФ действительно получила терминалы Starlink, но Пентагон может их заблокировать, — Сергей Братчук

Одним из главных направлений для ВСУ является противостояние со средствами радиоэлектронной борьбы врага. Украинские инженеры работают и над уникальными дронами, которые способны нести друг друга для увеличения дальности полета, отмечает военный.

Украинское ГУР подтверждает, что оккупанты начали использовать на фронте спутниковый интернет Starlink от Илона Маска, но сейчас основная задача в том, чтобы перекрыть серые поставки такой связи врагу. К тому же каждый терминал имеет уникальный номер и его легко вычислить со стороны Пентагона, который может деактивировать эту аппаратуру. Об этом в интервью Фокусу рассказал спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Поскольку появление терминалов уже появилось в общественном пространстве, то эта проблема действительно обострилась, говорит эксперт. С другой стороны все украинские каналы связи остаются защищенными и недоступными для врага, хотя оккупанты не прекращают попыток взломать системы связи ВСУ.

"При этом надо признать, что у РФ действительно крутые системы и специалисты в области систем радиоэлектронной безопасности, — акцентирует Братчук, — Украинские специалисты прилагают все усилия, чтобы дойти в этом вопросе до паритета с оккупантами".

Военный надеется, что в ближайшее время ВСУ найдут достойный ответ в плане РЭБ, в том числе благодаря координации усилий самого государства. Важно как можно быстрее привлечь к этому вопросу не только государственные заводы, но и частные предприятия, так же как было сделано в области разработки и выпуска дронов.

Что касается БПЛА украинской разработки, то, по словам эксперта, есть варианты масштабирования беспилотников, которые в состоянии нести более мощный боезаряд для уничтожения фортификационных сооружений армии РФ. Даже есть пример своеобразного дрона-шаттла, с борта которого запускается другой дрон-камикадзе для увеличения дальности полета и поражения целей.

"Возможно через некоторое время мы станем свидетелями даже боев дронов, потому что сейчас речь уже идет не только о количестве, а именно о качестве и характеристиках БПЛА, — отмечает эксперт, — Сейчас в технологическом аспекте очень меняется философия войны".

Полное интервью с Сергеем Братчуком вскоре выйдет на Youtube-канале Фокуса.

Напомним, 8 февраля в соцсетях появились сообщения, что ВС РФ поставляют терминалы Starlink через ОАЭ. Военный Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" рассказал, что в закрытой группе россияне обсуждали опыт использования Starlink на передовой в южной части Украины.