"Циркон" может оказаться не гиперзвуковой ракетой: почему может рассыпаться миф об "аналоговнет" (видео)

Если российскую ракету удалось сбить средствами ПВО Украины, то это говорит, что она не гиперзвуковая. Это подчеркивает уникальность систем Patriot или SMP-T, которые сбили "Циркон", отмечает журналист Александр Матвиенко.

Российская ракета "Циркон", которой пытались ударить по Киеву оккупанты, имеет интересную форму: она очень похожа на индийскую гиперзвуковую ракету BrahMos Mark II, которая, в свою очередь, базируется на противокорабельной российской ракете "Оникс". Об этом в интервью рассказал журналист военного отдела Фокус Александр Матвиенко.

До сих пор неизвестно, действительно ли этот "Циркон" является гиперзвуковой ракетой, ведь вопрос здесь не столько в скорости более 5-6 Махов, но и в возможности поддерживать эту скорость в течение всего полета и при этом маневрировать для противодействия средствам ПВО, отмечает журналист. Если эту ракету сбили, то значит она не является гиперзвуковой.

"В таком случае можно сказать, что очередной миф российской пропаганды об "аналогах нет" развенчан, — акцентирует Александр Матвиенко, — Это подчеркивает и уникальность систем Patriot или SMP-T, которые сбили этот "Циркон"".

Однако нельзя с уверенностью сказать, что Индия сотрудничает в военных разработках с РФ в вопросе выпуска "Цирконов", ведь ракеты BrahMos хоть и являются совместным с Россией проектом, однако еще находятся на этапе разработки.

Индийская гиперзвуковая ракета Brahmos-II Фото: Naval News

Что касается бронетехники врага, то, по словам журналиста, оккупанты уже потеряли под Авдеевкой целую танковую дивизию (более 200 танков по данным OSINT-аналитиков). Это равно всем танкам Leclerc армии Франции, а Великобритания вообще собирается выпустить чуть больше сотни модернизированных танков Chalenger 3.

"Совершенно неудивительно, что оккупанты переводят свои части на устаревшие танки Т-62 или Т-55 из-за таких мощных потерь, — отмечает Александр Матвиенко, — По своим характеристикам они несут прежде всего угрозу для пехоты и легкобронированной техники".

Однако тот же американский Bradley, который есть на вооружении ВСУ, может с помощью бронебойных зарядов поражать эти танки в боковую часть или выводить их из боя нанося удары по механическим частям. К тому же непонятно, в каком состоянии сейчас находится большинство законсервированных танков армии РФ.

Ранее Фокус писал, что у РФ еще много танков и людей. Военный предупреждает, что надо готовиться к возможному отступлению из Авдеевки.