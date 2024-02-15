Украина заставила ЧФ РФ прятаться в бухтах: помогли уникальные дроны Magura V5, — Дикий

Флоту оккупантов приходится вести партизанскую войну, а кораблей, которые могут перевозить боеприпасы и технику, становится все меньше. Украина за два года войны выпустила уже пятую версию дрона Magura и теперь контролирует Черное море, отмечает ветеран Евгений Дикий.

В ситуации с потоплением вражеского десантного корабля "Цезарь Куников" интересно то, что он был уничтожен украинскими морскими дронами Magura V5. Это уже пятое поколение морских дронов, которые до широкомасштабного вторжения РФ Украина вообще не разрабатывала. Об этом в интервью Фокусу рассказал ветеран АТО и ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий.

По его словам, Украине удалось пройти полный путь за 2 года от полного отсутствия морских дронов, до морских беспилотников пятого поколения собственного производства. Первое поколение таких морских аппаратов выбросило на берег Севастополя, когда Илон Маск коварно отключил спутниковую связь впервые проявив свою пропутинскую позицию, которую сегодня не скрывает, отмечает Дикий.

"Очередное уничтожение подобного корабля значительно ослабляет логистику оккупантов, потому что для высадки десанта это судно не использовалось, а вот переправлять огромное количество бронетехники и боеприпасов с помощью таких больших десантных кораблей армия РФ все же пыталась, — отмечает эксперт, — Теперь российский флот в Черном море за два года войны имеет меньше половины таких кораблей".

Интересно, что к новым реалиям морских боев в украинских военных академиях меняется и учебный курс, говорит Дикий. Надо понимать, что Украина не имея собственного флота полностью нейтрализовала мощный морской флот огромного государства. На сегодня именно Украина без флота почти полностью контролирует Черное море, отмечает ветеран.

"Просто вспомним, как еще два года назад на рейде возле Одессы стояли российские десантные корабли, а одесситы готовятся отбивать высадку десанта, — вспоминает Дикий, — А сейчас совершенно спокойно работает зерновой коридор, а корабли оккупантов прячутся в Новороссийске. По суммарному тонажу флот РФ уже потерял треть".

Украинский морской дрон Magura V5 — украинский морской дрон Фото: Скриншот

Теперь россиянам приходится прятаться в дальних бухтах иногда спешно выплывая, чтобы отстреляться "Калибрами" и спрятаться снова, отмечает эксперт. Это просто партизанская война, а не война флота мощной страны.

"Важно отметить, что россияне сейчас опасаются везти боеприпасы по суше или по железной дороге через Крымский мост, поэтому используют подобные десантные корабли, — говорит Дикий, — Взрыв после потопления "Цезаря Куникова" свидетельствует о том, что там был груз ракет или снарядов".

Полный разговор с Евгением Диким вскоре выйдет на Youtube-канале Фокуса.

Напомним, что 14 февраля ВСУ и ГУР МОУ уничтожили российский БДК "Цезарь Куников" с помощью ударных морских дронов. Это произошло в территориальных водах Украины возле Алупки в Крыму.