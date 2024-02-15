"Есть два варианта ситуации в Авдеевке", — Евгений Дикий о задачах 3-й ОШБр в городе

Переброска подкреплений в Авдеевку имеет целью или отбросить врага с "дороги жизни" или обеспечить полноценный отход Сил обороны. Сейчас россияне сосредоточили на этом направлении 40 тысяч своих бойцов, говорит ветеран АТО.

Никакого ультиматума со стороны оккупантов, чтобы ВСУ оставили Авдеевку не будет, но украинские бойцы действительно бьются из последних сил в городе, поэтому его возможно придется оставить. После четырех месяцев "мясных штурмов" россиянам наконец удалось дойти до так называемой "дороги жизни", на которой держится логистика ВСУ. Об этом в интервью Фокусу рассказал ветеран АТО и ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий.

Кроме того, отмечает он, армия РФ вместо зеков бросила на Авдеевку элитные штурмовые подразделения с опытом городских боев. Но и Генштаб ВСУ бросил в этом направлении опытные подразделения, в том числе 3-ю ОШБр, чтобы попытаться переломить ход боев.

"Ситуация полностью станет понятной через несколько дней, — отмечает Дикий, — Если ВСУ удастся отбросить "орков" от дороги, тогда снабжение возобновится и Авдеевку можно будет продолжать держать вновь и вновь перемалывая "мясные штурмы" оккупантов".

В противном случае, если дорогу не расчистят, то отправленные подкрепления будут обеспечивать нормальный отход других подразделений ВСУ из города, отмечает ветеран. По его мнению, из Авдеевки не будут делать "Мариуполь-2" и давать приказ оставаться там сидеть до последнего патрона.

По словам Дикого, украинским бойцам есть куда отступать и закрепиться, потому что уже подготовлены фортификационные позиции в отличие от Бахмута. Тем более, что Авдеевка является выступлением на территорию оккупантов и отход из нее не приравниваются к прорыву именно украинского фронта.

"Конечно, если "орки" возьмут Авдеевку, то смогут выдохнуть с облегчением, ведь выровняют линию фронта, — говорит ветеран, — но для ВСУ это не будет чем-то угрожающим".

Главным минусом возможного отхода от Авдеевки является то, что, по мнению Дикого, она стягивала на себя огромные силы врага. Там сейчас сосредоточена группировка в 40 тысяч россиян, а после выравнивания фронта эти подразделения могут применить на других направлениях.

Полный разговор с Евгением Диким вскоре выйдет на Youtube-канале Фокуса.

Напомним, что 3-я отдельная штурмовая бригада 15 февраля подтвердила, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки.

Летчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан считает, что подразделение не сможет изменить ситуацию без достаточного количества боеприпасов.