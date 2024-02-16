Фронт как наказание? Почему сотрудников СБУ, следивших за Bihus, отправили на войну

Ряды ВСУ пополнят сотрудники СБУ, установившие слежку за журналистами. По мнению экспертов, это распространенная практика демократических стран — сотрудников спецслужб, засветившихся в скандалах, отправлять в горячие точки. Фокус выяснил, чем именно они будут заниматься на фронте.

Сотрудников СБУ, которые установили прослушку за журналистами Bihus.Info, отправили в зону боевых действий. Так пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко ответил на информационный запрос редакции.

"Указанные в вашем запросе сотрудники СБУ, согласно приказу Председателя Службы безопасности Украины, перемещены для выполнения оперативно-боевых задач на территории Донецкой и Луганской областей", — сообщил спикер СБУ.

В Bihus.Info интересовались судьбой сотрудников Департамента защиты национальной государственности СБУ Игоря Кравченко, Евгения Коноваленко и Тараса Садовника. Также им известно, что обязанности руководителя ДЗНГ СБУ вместо уволенного Романа Семенченко исполняет Андрей Ищук.

Будут выявлять агентуру

"Почему на фронт отправили? Чтобы выбить грунт из-под ног. Слова "их отправили на фронт" сразу все лишние вопросы снимают", — говорит Фокусу бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

По словам эксперта, силовики и так периодически ездят в командировки в зону боевых действий, где занимаются контрразведывательной работой. Поэтому с большой вероятностью их отправили выполнять их прямые обязанности.

"Их можно направить на передовую, но это будет нерационально. Государство потратило на подготовку таких сотрудников приблизительно десять лет — пять лет, чтобы их выучить и еще пять, чтобы они получили опыт работы. Поэтому на фронте они не будут бегать с автоматом, а будут заниматься оперативной деятельностью — искать коллаборантов, корректировщиков огня, изменников", — добавляет эксперт.

По словам экс-сотрудника СБУ внутри организации, после скандала со слежкой за журналистами, были серьезные разбирательства. Ходила информация, что подразделение могут расформировать. Ступак добавляет, что прослушивать журналистов, врачей, адвокатов и любых других людей в связи с исполнением их профессиональных обязанностей — запрещено. Но если врач, в рамках своей работы, занимается торговлей органами — силовики могут по решению суда установить прослушку.

"Я более чем уверен, что и в этот раз было решение суда. Я его не видел, но, исходя из моей практике, внутри структуры ничего подобного просто так не делают. Прослушкой занимаются конкретные оперативники. Они пальцем не пошевелят без законного решения. У меня был случай, когда я получил решение суда и нужно было написать заявление от руки [чтобы началась работа]. Им [оперативникам] не понравилось, что буква "а" [в заявлении] была похожа на "о". Условно, [написал] фамилию Зохарченко вместо Захарченко. Отправили меня переписываться, чтобы полностью совпадали фамилии с теми, что в решении суда. Поэтому незаконная прослушка — это вряд ли. Возможно, она была неэтичной, несвоевременной", — говорит Ступак.

Фронт как наказание?

Информация о том, что сотрудников СБУ, установивших слежку за журналистами, отправили на фронт, звучит как наказание. Однако по словам политолога Игоря Рейтеровича подобная практика распространена, в том числе во многих демократичных стран. Если представители спецслужб попадают в неоднозначные истории, но сохраняют должности, их отправляют либо в горячие точки, либо в "поле" на оперативную работу. В случае с Украиной горячая точка или "поле" — это фронт.

"Думаю, СБУ надо было как-то замять историю. И хотя их сотрудники вроде не совершили ничего противозаконного, во всяком случае, именно так эту историю попытались преподнести, общественный резонанс был. Решение было принято, чтобы показать, что выводы сделаны, разбирательства завершены. С моральной точки зрения, похоже на наказание, но думаю, историю подадут, как собственное желание силовиков. Сообщат, что они добровольно отправились на фронт, так как ничего противозаконного не совершили и готовы дальше служить стране", — отмечает в беседе с Фокусом Рейтерович.

Эксперт добавляет, что поездка в зону боевых действий не должна восприниматься в обществе как наказание, так как в стране идет война, и все, кто могут быть полезны на фронте, находятся там.

Напомним, 16 января в сети появилось видео, на котором украинские журналисты употребляют запрещенные вещества и договариваются об их приобретении. Впоследствии в Bihus.Info вышло расследование о том, что за ними следили сотрудники Департамента защиты национальной государственности (ДЗНД) СБУ. По информации журналистов, группу возглавлял Игорь Кравченко, среди его подчиненных узнали Евгения Коноваленко и Тараса Садовника.

После скандала в парламент вызвали главу СБУ Василия Малюка. Руководителя ДЗНД уволили. Малюк заявил, что за незаконные действия должно быть наказание.