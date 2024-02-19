Набирают зеков, кубинцев и мигрантов: почему Путин не хочет объявлять мобилизацию (видео)

В своих оценках следует рассматривать военное и политическое руководство России как единое целое. Все их действия следует рассматривать именно через призму предыдущих событий, считает военный обозреватель Давид Шарп.

Привлечение в ряды армии РФ наемников из других стран и трудовых мигрантов, недавно получивших гражданство страны, свидетельствует о низком количестве желающих воевать и о попытке Кремля не проводить мобилизацию накануне переизбрания Путина. Следует учитывать, что перевезти с Кубы или Непала пару сотен добровольцев дело не такое уж и простое и требует затрат. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный обозреватель Давид Шарп.

Из-за сложностей с мобилизацией Россия сейчас не ставит каких-то амбициозных задач, а лишь пытается протиснуться на отдельных участках фронта неся весомые потери. Даже при позиционных боях враг теряет личный состав благодаря дронам и артиллерии ВСУ.

"Возможно агрессор считает, что в случае если он и так понесет весомые потери, то стоит хотя бы активнее наступать, раз без больших потерь не обойтись, — отмечает Шарп — При этом все равно людей не хватает, ведь в любой стране мобилизации является очень непопулярным шагом власти. Интересно, начнется ли мобилизация в РФ после выборов Путина".

Поскольку так или иначе за последние месяцы россияне продолжают наступать, то их не стало меньше, говорит военный обозреватель. Процесс пополнения за счет зеков, мигрантов и иностранцев продолжается. В любом случае все решения военного командования РФ основываются на политической воле Кремля.

"Самым ярким примером является сам план войны, который был оторванным от реальности, — отмечает обозреватель, — Возможно, если бы военные действовали по собственному плану, мы бы видели совсем другие действия армии РФ в начале вторжения".

По мнению Давида Шарпа, сегодня в своих оценках следует рассматривать военное и политическое руководство России как единое целое. Все их действия следует рассматривать именно через призму предыдущих событий.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский недавно сказал, что в Вашингтоне знают о связи ослабления военной помощи Украине с выводом подразделений ВСУ из Авдеевки. Президент США Джо Байден лично ознакомлен с ситуацией на фронте.

Фокус ранее писал, что украинские военные дали достойный бой армии России в Авдеевке. Командир 3-й отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий обещал возвращение ВСУ в Авдеевку для нанесения еще более сильного удара.