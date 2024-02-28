Точное количество потерь ВСУ или армии РФ определить невозможно и для этого есть две причины, — Козий (видео)

Варианты подсчетов с помощью жетонов или ДНК-материалов не могут быть точными, ведь они теряются или портятся. Более прагматично действует израильская армия, которая закладывает все, что связано с ДНК-данными в обувь военного, отмечает военный обозреватель Игорь Козий.

Россия и ее социум легко проглотят необратимые траты армии РФ в 180 тысяч, которые озвучил Владимир Зеленский. Но насколько точна эта цифра потерь не знает не только президент Украины, но и Путин. Об этом заявил Фокусу военный обозреватель Игорь Козий.

Следует учитывать, говорит эксперт, что 180 тысяч — это только потери российских оккупантов именно на фронте, а еще есть потери внутренних войск, например, Росгвардии. А еще непонятно, как считается статистика украинских потерь, ведь иногда могут записывать погибших в без вести пропавших. И здесь играют две вещи, говорит Козий, тяжесть счета и нежелание власти показать обществу реальность потерь.

"В лучшем случае подобную статистику имеют бойцы, которые находятся в одном подразделении и воочию видят потери, — акцентирует Козий, — Но если все подразделение погибло, то точно сказать кто убит, а кто пропал без вести невозможно".

По словам военного обозревателя, варианты подсчетов с помощью жетонов или ДНК-материалов не могут быть точными, ведь они теряются или портятся. Более прагматично действует израильская армия, которая закладывает все, что связано с ДНК-данными в обувь военного. Если боец погибает, то велики шансы, что хотя бы обувь с ДНК-данными от него останется, говорит эксперт.

По словам Козия, сейчас в ВСУ собрано четыре новые бригады, но есть проблема с вооружением, в том числе и тяжелой техникой. И здесь не столько вина с задержками западных партнеров, но и наша собственная. Надо просто вспомнить, как до 2014 года системно разоружалась Украина, а техника продавалась за рубеж или отправлялась на металлолом.

"Надо просто спросить, например, Леонида Кучму о его способности продавать оружие, — говорит Козий, — Пусть теперь укажет путь компенсирования недостатка тяжелой техники".

Напоминаем, украинское командование 27 февраля сообщило о сбитии сразу двух Су-34 на востоке. Однако появилось подтверждение, что врагу удается продвигаться дальше после оккупации Авдеевки: потрачено еще два села на линии фронта.