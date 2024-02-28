Цинично шантажируют и требуют дотаций: эксперт о поведении Польши и Венгрии (видео)

Нападение России на Украину сейчас позволяет Польше и Венгрии шантажировать ЕС, который вынужден восстанавливать дотации этих стран, которые были заблокированы из-за нарушения прав и свобод граждан, говорит аналитик Валерий Клочок.

Согласие Венгрии на вступление Швеции в НАТО является историей о договоренности руководителей европейских стран, понимающих критическую необходимость расширения Альянса. Здесь надо еще помнить, что Венгрия является полностью зависимой страной от экономики ЕС. Такое мнение в интервью Фокусу высказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

По его словам, и Польша и Венгрия движутся по одному сценарию — получить деньги от ЕС. Чтобы поощрить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана принимать непосредственное участие в согласовании важных для ЕС вопросов Брюсселю пришлось отойти от "кнутов" и перейти к "пряникам".

"Такой подход к деньгам есть и в США, только там все крутится вокруг финансирования миграционной реформы, — акцентирует Клочок, — Какой бы международный трек мы сейчас не разбирали, все будет упираться именно в финансы".

Например, по словам аналитика, та же Польша не способна вести эффективную рыночную экономику и живет за счет дотаций уже много лет. Венгрия, Румыния, Испания — та же история.

"Если разобраться с аналитикой в Европе, то становится понятным, что отрасль сельского хозяйства в ЕС существует только благодаря дотациям, — говорит Клочок, — Это делается для того, чтобы население было самозанятым".

Для ЕС сельское хозяйство сейчас не является высокорентабельным в отличие от Украины, говорит эксперт. Большой проблемой для Европы является доктринальная и директивная политика в части ведения предпринимательской деятельности с очень жесткими правилами, которые часто даже мешают экономике отдельных стран.

"Нападение России на Украину сейчас позволяет Польше и Венгрии шантажировать ЕС, который вынужден восстанавливать дотации этих стран, которые были заблокированы из-за нарушения прав и свобод граждан, что не соответствует нормам ЕС, — отмечает аналитик, — Эти две страны теперь удачно и цинично спекулируют, учитывая российскую агрессию".

Валерий Клочок призывает украинцев не паниковать и понимать, что помощь Украине обязательно будет, вопрос только — когда. В ЕС не собираются допускать ошибок накануне Второй мировой и заниматься "умиротворением агрессора", как было с Гитлером.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон сделал громкое заявление о том, что он не исключает отправку западных войск на территорию Украины в будущем.