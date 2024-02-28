Буданов не "агент 007" и "боевых комаров" не существует, — эксперт из СБУ о пропаганде РФ (видео)

Разговоры о тайных лабораториях США в Украине являются полной глупостью, иначе бы РФ на весь мир щеголяла бы репортажами из них. Все ограничивается только словами пропагандистов, отмечает бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

То, что начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов является членом тайного спецподразделения 2245, руководимого сотрудниками ЦРУ больше похоже на вымысел. И хотя такую информацию опубликовало уважаемое издание The New York Times, это ни о чем не говорит. Об этом в комментарии Фокусу заявил военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

По его данным, глава ГУР действительно участвовал в различных операциях разведки, в том числе во временно оккупированном Крыму, когда начинал свою карьеру. Но это не является тайной или чем-то неожиданным, в отличие от выдумок российской пропаганды, которая рассказывает о "тайных лабораториях биологического оружия" или "боевых комаров".

"Надо просто проверить, какие статьи до этого писал журналист американского издания и на какие источники он ссылается, — акцентирует эксперт, — Если на анонимные источники, то здесь все понятно — постарался Кремль или пророссийские силы в США".

Все разговоры, что в Украине действовали какие-то тайные лаборатории США являются полной глупостью, ведь россияне довольно быстро в свое время захватили Восток и уже на весь мир щеголяли бы репортажами из подобных лабораторий. Но все ограничивается только словами пропагандистов, отмечает бывший сотрудник СБУ.

"То, что Украина активно сотрудничает с западными партнерами в области разведки, тоже не является тайной, — акцентирует Ступак, — Но теперь наши спецслужбы могут более активно делиться своим опытом противостояния российской агрессии".

По мнению военного эксперта, сейчас россияне активно работают на Западную аудиторию не столько над тем, чтобы кого-то убедить в своей правоте, а чтобы разрушить веру в другую страну или группу людей, или курс собственной власти. Эти своеобразные "трещины" в западном обществе должны значительно подточить поддержку Украины со стороны партнеров.

"Для этого используют иностранцев, которые выступают в качестве экспертов и имеют пророссийскую позицию, — отмечает Ступак, — Например, могут взять какого-то отставного генерала из Италии, который будет говорить во всех комментариях, что РФ победить невозможно".

Для расшатывания мнений в западном социуме пропаганда оккупантов привлекает даже американских спортсменов, которые ездят в Россию, получают там гражданство и рассказывают, как прекрасно жить при Путине, говорит эксперт. Это же касаются "легенд 90-х" по типу актера боевиков Стивена Сигала и других бывших звезд шоу-бизнеса.

Напомним, 26 февраля сообщалось, что экс-руководитель ГУР высказался о "базах США" в Украине и сотрудничестве с ЦРУ. Партнеры из США приложили много усилий по подготовке бойцов украинской разведки и открыли новые качественные возможности для их национальной безопасности, говорил Валерий Кондратюк.