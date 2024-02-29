Путин способен на неадекватные шаги и в ЕС это понимают: политолог о заявлении президента Франции (видео)

Своими заявлениями Эммануэль Макрон демонстрирует внимание к безопасности таких стран, как Польша, Литва, Латвия и Эстония, которые могут стать первыми жертвами нападения России после Украины, отмечает политолог Игорь Петренко.

Информация и высказывания президента Франции Макрона о том, что в Украину теоретически можно направить западные войска является попыткой побудить общество стран ЕС и представителей их государств более активно включаться в помощь Киеву. Прежде всего это касается активизации поставок оружия и снарядов и откладывания имеющихся контрактов с невоюющими странами. Об этом в интервью Фокусу рассказал политолог и эксперт Игорь Петренко.

Таким образом и Эмманюэль Макрон и глава евродипломатии Жозеп Боррель подчеркивают, что в случае непредоставления срочной помощи Украине Европа рискует напрямую начать войну с Россией, потому что Путин не собирается останавливаться. Сегодня многие аналитики в ЕС даже публикуют исследования, что у Европы есть примерно 5 лет, чтобы подготовиться к прямому военному столкновению с РФ.

"А еще такие высказывания являются мощным сигналом и Путину, чтобы он понял возможность присутствия самих сил НАТО в Украине, а не только поставки Киеву боеприпасов, — акцентирует Петренко, — Конечно, это уже вызывает определенные беспокойства в Кремле".

Как бы ни критиковали Макрона и том числе французские партии, но он своими заявлениями демонстрирует внимание к безопасности таких стран, как Польша, Литва, Латвия и Эстония, которые могут стать первыми жертвами нападения России после Украины, отмечает эксперт. Тем более, что даже воюя в Украине Путину никто не мешает попытаться прорубить коридор через страны Балтии через Беларусь в Калининградскую область.

"Плюс мы видим довольно неоднозначные и угрожающие процессы в Приднестровье, — говорит политолог, — Также Сербия имеет очень близкие отношения с Россией, что позволяет РФ прибегать к дестабилизации ситуации в Европе".

По словам Петренко, Эммануэль Макрон давно известен своим стремлением предоставить ЕС больше прав в отношении своей обороноспособности. Тем более сейчас США, а особенно Дональд Трамп, как возможный будущий президент страны, как-то охладели к НАТО, следовательно, европейские политики все больше настаивают на необходимости формирований каких-то сил быстрого реагирования.

"После своего переизбрания Путин может пойти на нелогичные шаги, начиная от объявления всеобщей мобилизации, до прямого нападения на страны НАТО, — акцентирует политолог, — Все эти риски прекрасно осознают в ЕС".

Однако по мнению эксперта, хотя ВПК Европы действительно является очень мощным, ему нужно определенное время на перестройку к быстрому выпуску боеприпасов или техники. Просто после распада СССР НАТО расслабилось и не имея потенциально сильного врага значительно уменьшило объемы производства военного оборудования, сосредоточившись на производстве небольших объемов именно точечного, инновационного вооружения.

"Однако наращивание объемов тут же натыкается на логику демократии и рыночной экономики, — отмечает Петренко, — В ЕС не получится как в РФ загнать всех насильно на предприятия ВПК и оплачивать все это исключительно за государственный счет забирая деньги из социальных отраслей".

А еще надо помнить, что наращивание объемов требует наращивания производства со стороны всех отраслей, которые обеспечивают производственный процесс конечного продукта. То есть здесь нужно довольно значительное время, но понимание этой необходимости в Европе уже есть, отмечает Петренко.

Напомним, недавно украинская и французская стороны подписали соглашение о гарантиях безопасности, которое будет действовать 10 лет.