Врачам несут "гостинцы": почему коррупция в ВВК процветает даже после проверок

Украинцы жалуются на работу военно-врачебных комиссий в Киеве, сообщая о коррупции в системе. По информации Минздрава, столичные врачи вымогают взятки во время медосмотров, а также за деньги помогают уклоняться от призыва. Фокус выяснил, почему власти не могут искоренить коррупцию в ВВК.

Министерство здравоохранения создает рабочую группу, которая начнет проверку военно-врачебных комиссий в Киеве. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По словам чиновника, причина проверок связана с увеличением количества жалоб. Большинство из них связаны с "базовыми вещами" — несоблюдением электронной очереди, отсутствием условий для комфортного прохождения ВВК. Однако некоторые жалобы касаются случаев коррупции в системе. А именно:

вымогательства взяток за учет всех имеющихся болезней и состояний во время медицинских осмотров;

схем незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу или принятия решений о предоставлении отсрочки от призыва по состоянию здоровья;

формального подхода к прохождению ВВК военнообязанными;

халатности врачей;

проблем с обжалованием заключений.

"Список можно продолжать. Вопросов много. Не на все именно Минздрав имеет непосредственные рычаги влияния, но со своей стороны мы будем всячески способствовать тому, чтобы все без исключения работали в правовом поле", — сказал Ляшко.

Министр добавил, что для улучшения ситуации Минздрав сотрудничает с правоохранителями и военными администрациями.

"Позорные случаи, когда врачи намеренно отмечают неверный диагноз или требуют взятки за верный, должны прекратиться. Каждая манипуляция должна получить надлежащую оценку правоохранительных органов. И мы над этим совместно работаем", — отметил Ляшко.

Искушение брать взятки

В конце августа 2023 года президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО, посвященное военно-врачебным комиссиям. На нем, в частности, обсуждалась проблема коррупции в системе. После совещания гарант распорядился провести комплексную проверку решений ВВК.

Тогда Верховная Рада отчиталась о работе по реформированию системы военно-врачебных комиссий. Глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что до конца 2023 года будут проведены масштабные реформы системы и внесены поправки в разные законы. Среди основных изменений — введение электронного документооборота, электронная очередь, возможность проходить ВВК в гражданских медучреждениях.

"У нас было множество заседаний и рабочих групп, и профильного комитета нацбезопасности и обороны, где мы пытаемся выяснить все коррупционные риски и задержки в процессе (прохождения ВВК)", — отмечал политик.

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп Роман Костенко рассказал Фокусу, что Верховная Рада в прошлом году проголосовала за пакет законопроектов о комплексной реформе военно-врачебных комиссий. Однако глобально коррупцию в системе это не искоренило, так как процесс напрямую связан с человеческим фактором.

"Где у нас нет коррупции? Там, где человек принимает решение, там есть коррупция. Система ВВК в этом случае не исключение. У нас есть антикоррупционные органы, они должны заниматься этим вопросом, есть правоохранители. Должна вестись двухсторонняя работа", — говорит Костенко.

Нардеп Федор Вениславский соглашается с коллегой. По словам политика, хотя прошлогодние масштабные проверки по всей стране привели к ряду уголовных дел и увольнению врачей, уличенных в коррупции, тотально искоренить проблему в системе ВВК по-прежнему не удается.

"Очень много было негативных последствий для тех, кого уличили в неправомерных действиях. Однако человеческий фактор мы исключать не можем. К сожалению, искушение у людей сохраняется. Если Минздрав реагирует, значит есть причины, а дальше — пусть правоохранители занимаются. Сказать, что мы [политики] сейчас проведем ряд действий и исключим полностью коррупцию в ВВК — это чрезмерный оптимизм, который не отвечает реалиям", — рассуждает Вениславский.

Должно смениться поколение

На вопрос Фокуса, почему проблема коррупции в системе ВВК остается актуальной, политики считают, что дело в культурном бэкграунде целого поколения людей. По мнению Вениславского, в Украине принято "благодарить" профессионалов в разных сферах, в том числе в медицине, за выполнение их прямых обязанностей. Чтобы люди перестали давать или брать взятки, нужно проводить целенаправленную информационную работу. Результат, по мнению политика, будет заметен только через поколение.

"Банальный пример — вы когда идете к врачу вы приносите какой-то гостинец? А так делают 90% украинцев. Как изменить их мировосприятие? Мы не можем минимизировать контакт человека, который проходит медобследование, с врачами. Кроме того, прямой корреляции коррупции и материального обеспечения тех, кто потенциально коррупционные должности занимать, тоже нет. Мы создали много институций — НАПК, САП, НАБУ. Но результата, которого мы ожидаем, пока нет. Пока мы не изменим мировосприятие людей, а для этого должно сменится поколение, чтобы люди начали по-другому воспринимать сам факт, того что нельзя брать или давать взятку", — рассуждает политик.

Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюська тоже рассуждал о коррупции в Украине. По его мнению, наша страна десятилетиями культивировала идею взяточничества, а потому это явление так сильно распространено. При этом министр считает, что коррупционеры, на самом деле, патриоты своей страны, "просто патриотизм у них довольно своеобразный, и они жадные".

Фокус также рассказывал, к каким "хитрым" способам прибегают военкомы, чтобы выполнить план призыва и вручить побольше повесток.