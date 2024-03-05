ВСУ догнали РФ по системам РЭБ, а сборка дронов дома может стать будущей профессией, — эксперт (видео)

Сборка простых БПЛА не требует инженерного образования. Сегодня достаточно иметь простые навыки, которые можно получить посмотрев ролики в YouTube, говорит соучредитель DroneUA Валерий Яковенко.

Если в начале широкомасштабного вторжения для украинских дронов главной проблемой были средства радиоэлектронной борьбы врага, то сейчас к ним добавилась опасность "дружественных РЭБ". Украинские военные инженеры уравняли свои мощности и разработки с россиянами, но это приводит к так называемому friendly fire, то есть повреждениям от собственных средств безопасности. Об этом в разговоре с Фокусом сообщил предприниматель-инженер, соучредитель DroneUA Валерий Яковенко.

По его словам, сейчас Украина производит модели РЭБ, которые могут гасить любые радиочастоты врага, по которым управляются дроны оккупантов. Но россияне тоже стараются не отставать, поэтому противостояние дронов и РЭБ всегда является своеобразной гонкой.

"Сейчас в сегменте БПЛА и РЭБ происходит плотная конкуренция с применением искусственного интеллекта и средств обмена радиосвязью, — акцентирует инженер, — Происходит развитие систем ретрансляторов и усиления сигнала".

Валерий Яковенко отмечает, что сейчас обеим сторонам работать дронами не так просто из-за плотности систем РЭБ с обеих сторон. Украинцы настолько быстро модифицируют свои системы, что даже союзники применяя радиоэлектронную разведку часто наблюдают целый "зоопарк" устройств, которые не могут определить, ведь они еще не попали в информационную базу со стороны ВСУ.

Что касается правительственной программы о "миллионе дронов", которые украинцы должны собирать в домашних условиях, то, по мнению Яковенко речь, прежде всего, идет о привлечении людей к актуальной и инновационной инженерной профессии. Надо, чтобы украинцы поняли, что работать с электроникой не так сложно, как это считается, тем более сейчас в Украине есть дефицит рук, которые способны собирать дроны.

"Когда мы говорим об инженерах по сборке простых БПЛА, то не надо для этого иметь образование в пять лет университета, — акцентирует Яковенко, — Сегодня достаточно иметь простые навыки, которые можно получить посмотрев ролики в YouTube".

По словам специалиста, эти "домашние дроны" не используют на поле боя, а привлекают к тренировкам пилотов БПЛА, ведь без практики невозможно освоить профессию оператора дрона, чтобы потом он мог уничтожать беспилотниками оккупантов. Более того, люди, которые научились собирать дроны дома уже потом могут отправлять заявку на вакансию на серьезную работу на соответствующих предприятиях.

"А еще они могут собрать команду последователей и тогда у нас появится очередное, такое необходимое, мини-оборонное предприятие, — говорит инженер, — Эта профессия является очень нужной прямо сейчас, а еще она будет нужна после украинской победы".

Напомним, Национальная гвардия Украины испытала отечественный дрон-камикадзе "Мамонт" в Крынках Херсонской области. Украинские бойцы поразили врага внутри здания. В частности, БПЛА с четырехкилограммовой боевой частью залетел в окно второго этажа.