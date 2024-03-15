Путин трясет ядерным оружием перед электоратом, но россиян пугает глобальная война, — Швец (видео)

Своими заявлениями о готовности вести переговоры с другими, но не с Украиной, Владимир Путин просто демонстрирует пренебрежение к Киеву. Если США "умоют руки" и заставят Европу самостоятельно решать проблему — война будет затяжной и кровавой, отмечает политический обозреватель Леонид Швец.

Все реляции со стороны Путина о готовности отстаивать территорию России с помощью ядерного оружия, являются лишь предвыборной пропагандой. Он просто успокаивает россиян, потому что те опросы, которые все же проводятся в России, указывают на то, что население боится большой войны. Об этом в интервью Фокусу рассказал политический обозреватель Леонид Швец.

По его мнению, все происходящее на так называемых "новых территориях" (оккупированных частях Украины) мало волнует рядовых россиян и они даже уже привыкли к большим потерям. Но глобальная мировая ядерная война их все же пугает.

"Своими заявлениями к готовности вести переговоры с "большими пацанами", а не Украиной, Путин просто демонстрирует пренебрежение к нам и подчеркивает вымышленную им же вассальность Украины, — акцентирует Швец, — Все это интервью пропагандисту Дмитрию Киселеву просто очередное выступление перед электоратом".

Что касается анонимных представителей так называемых "боевых отрядов Навального", которые заявили, что готовы взрывать избирательные участки, чтобы отомстить Путину за смерть лидера оппозиции, то, по мнению Швеца, это больше похоже на провокацию со стороны ФСБ. Хотя, возможно, в России действительно есть молодежь, которая готова так радикально поступать.

"С другой стороны, такие заявления могут заставить людей прийти на выборы, а для авторитарных стран, как РФ, явка демонстрирует поддержку лидера, — говорит Швец, — Если люди не идут голосовать, то это говорит о слабости лидера".

По мнению политического обозревателя, суть сегодняшнего момента заключается в том, что Европе надо доказать всему миру, в том числе США и Китаю, что РФ — это не просто агрессивный обломок СССР, а серьезная проблема. Если Соединенные Штаты умоют руки и оставят эту проблему решать Европе, то она будет решаться долго и кроваво.

Напомним, что в опубликованном докладе разведки США говорится о том, что фокус общей стратегии РФ сместился в сторону ядерных сил.

Также сообщалось о ядерном оружии в космосе и целях, которые будет преследовать Россия на орбите.