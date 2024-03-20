"Где ракеты ATACMS". Почему в США предлагают воевать с Россией людьми моложе 25 лет

Республиканец Линдси Грэм выбрал не лучший момент для советов Украине, как воевать с Россией. Конгрессмены тормозят выделение Киеву помощи, что увеличивает потери в рядах ВСУ. Отправить на фронт больше людей — значит перенимать стиль ведения войны у врага, говорят опрошенные Фокусом военные аналитики.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм во время визита в Киев 18 марта призвал отправлять на фронт молодежь в возрасте 25 лет и младше. Также стоит быстрее принимать законопроект о мобилизации, который рассматривают в Верховной Раде.

Грэм сделал резкое заявление в условиях, когда американские законодатели оказались в тупике по поводу выделения военной помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов.

"Я надеюсь, те, кто может служить в армии Украины, сделают это. Я не могу поверить, что это с 27 лет, вы же боретесь за свою жизнь. Вам следует служить, несмотря на возраст. Нужно больше людей", — заявил он.

Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сенатор также не дал гарантий по срокам принятия решения. Политик лишь заявил о "более оптимистичном настрое".

Сенатор подчеркнул, что украинцы не должны основывать решение о вступлении в армию на основании уровня поддержки Вашингтона.

"Что бы мы ни делали, вы боретесь за себя", — сказал он.

Очевидно, республиканец опирался на стандарты армии США и большинства стран НАТО, где предельный возраст штурмовика — максимум 40 лет, а в некоторых родах войск — 35.

Американцы экстраполировали свою армейскую систему на Украину, без учета нюансов на поле боя с россиянами, говорит Фокусу руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Американцы не первый раз советуют нам омолодить армию, средний возраст в которой более 45 лет. Поэтому в законопроекте о мобилизации и снизили призывной возраст до 25 лет. Но были мысли о снижении до 23 лет, многие украинские военные это поддерживают. Принцип следующий: молодой и подготовленный солдат лучше выполнит боевые задания", — замечает военный эксперт.

Мусиенко отмечает некорректность высказываний Грэма в конкретном моменте времени. В условиях недостатка помощи и поддержки от США это звучит так: "Решите проблемы сами и своей живой силой, у вас же много людей".

Война технологий. Почему в США советуют перенимать методы РФ?

Военный подход, основанный на превосходстве живой силой — не украинский, а российский. Задача руководства Сил обороны Украины всегда заключалась в том, что бойцов надо прежде всего научить, вооружить и дать хорошую зарплату, добавил Мусиенко.

Некоторые советы западных партнеров не вполне уместны и на примере контрнаступления летом 2023 года украинцы могли это увидеть. Поэтому прерогатива принятия фронтовых решений — у Минобороны и президента Украины, замечает военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Советы не обращать внимания на жизни украинских защитников от западных политиков уже были. В первые дни контрнаступления мы это наблюдали, а потом экс-главком Валерий Залужный категорично заявил о смене боевой парадигмы", — рассказывает аналитик Фокусу.

Западные советники советовали ВСУ прорывать минные поля, но ошиблись в расчетах: их глубина оказалась не 9, а 19 километров. Другие вообще предлагали обойти минные поля, что говорило о полном отрыве от реальности.

"Так советовали военные-профессионалы. А сенатор — вообще аматор в военном деле и выступает как политик. Советы воевать с Россией количеством людей, "стенка на стенку", говорит о профнепригодности республиканца", — добавляет он.

Общий мобилизационный ресурс оккупантов, по данным министра обороны Сергея Шойгу на сентябрь 2022 года, составлял почти 25 миллионов человек. В Украине эта цифра в разы меньше.

"Даже если мы подберем негодных, искалеченных и тяжелобольных, мы не справимся с врагом. Преимущество все равно будет за россиянами в отношении 1:5. У нас война технологий. Где ракеты ATACMS, кассетные бомбы и передовые системы ПВО?" — обращает внимание аналитик.

Напомним, экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес также предлагал восполнить потери в ВСУ за счет молодежи. Масштабы украинской мобилизации, по его словам, стоит пересмотреть.

Экс-президент Чехии Милош Земан в августе 2023 года критиковал мужчин призывного возраста, сбежавших из Украины. Не желающие воевать, по его мнению, могут работать на оружейных предприятиях и помогать разбирать завалы после обстрелов.