"Будут удерживать сколько захотят": журналист о рейде РДК и ЛСР на Белгородщину (видео)

Пока армия РФ не смогла что-то сделать с этим рейдом, а потери оккупантов растут. Конечно, если масштаб контролируемых территорий будет расширяться, то Минобороны РФ придется посылать туда большие силы, отмечает журналист Александр Матвиенко.

На сегодня российские добровольцы, воюющие на стороне России вместе с ичкерийцами продолжают удерживать населенный пункт Горьковское. Все говорит о том, что военная операция с участием РДК, Легиона "Свобода России", "Сибирского батальона" и добровольцев Ичкерии будет продолжаться столько, сколько они сами решат, а РФ не может с этим ничего сделать уже почти неделю. Об этом в интервью рассказал журналист военного отдела "Фокус" Александр Матвиенко.

По его словам, российские добровольцы опубликовали данные о потерях оккупантов, в которые вошли танки, системы РЭБ, другая техника, а также удалось взять в плен 27 военнослужащих армии РФ. Конечно, наступать на Белгород такими силами нет смысла, и, возможно, этот многодневный рейд является попыткой сделать разведку боем и узнать, какие у оккупантов там есть силы.

"Пока армия РФ не имеет сил, чтобы отражать эти наступления, — отмечает журналист, — По штату должно быть три военные группировки: Белгород, Курск и Воронеж, чьими силами и надо бы было противостоять добровольцам. Но мне кажется, что российское командование не знает, что делать с этим рейдом".

По словам журналиста, конечно, если масштаб контролируемых территорий Белгородщины со стороны добровольцев будет расширяться, то Минобороны РФ придется посылать туда большие силы. Их могут взять за счет возможной послевыборной мобилизации, которая может произойти, чтобы не снимать боевые части с фронта.

"Хотя саму мобилизацию в РФ можно и не объявлять, — считает Матвиенко, — она и так не прекращалась и продолжается в своеобразном "тихом режиме"".

Но теперь перед командованием армии РФ встанет дилемма: куда перебрасывать подкрепления — на Авдеевку или Роботино — или может решить, что родная Белгородщина им важнее, чем чужие земли.

Напомним, 20 марта в Министерстве обороны РФ заявили, что зачистили село Козинка в Белгородской области от якобы украинских военных, уничтожили до 650 "боевиков", две боевые бронированные машины и РСЗО RM-70 Vampire чешского производства.

В ответ бойцы "Русского добровольческого корпуса", Легиона "Свобода России" и "Сибирского батальона" опровергли заявление российского оборонного ведомства и опубликовали фотодоказательство присутствия РДК в Козинках.