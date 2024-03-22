Помощь от США в кредит — хорошая идея: эксперт объяснил, почему от нее все в выигрыше (видео)

США из пакета помощи оставят себе львиную часть денег на поставку техники, создадут новые рабочие места и электорат Трампа будет в восторге. Украина получит оружие, а кредиты можно будет потом вернуть российскими деньгами, говорит эксперт-международник Максим Несвитайлов.

Слова главы Пентагона Ллойда Остина на очередном заседании в формате "Рамштайн" о том, что западные партнеры не дадут Украине проиграть пока что остаются лишь словами. Из-за блокирования помощи ВСУ со стороны Конгресса США ему просто нечего говорить другого. Об этом в интервью Фокусу рассказал международный эксперт Максим Несвитайлов.

Он отмечает, что этот чиновник просто ничего не может пообещать поскольку Джо Байден как президент фактически не влияет на ту ситуацию, которая есть сейчас с получением Украиной помощи. Именно поэтому заявления выходят такими достаточно осторожными, но и такими, чтобы не разгонять "измену".

"Но не надо забывать о визите в Киев республиканца и близкого друга Трампа сенатора Линдси Грэма, — акцентирует Несвитайлов, — Это свидетельствует, что украинская власть уже активно строит отношения со сторонниками возможного нового президента США".

Сам Грэм, по словам эксперта, неоднократно высказывал проукраинскую позицию, но учитывая изменения риторики Трампа и акцентом именно на Америку, тоже ее изменил. Сейчас Грэм сигнализирует Украине, что помощь будет очень скоро, но на условиях кредита.

"Это неплохо для всех, ведь США и так оставят себе львиную часть денег, продадут нам залежавшееся оружие со складов, создадут новые рабочие места для обновления складов и это хорошая вещь, чтобы "продать" ее электорату Трампа, — отмечает Несвитайлов, — Нам сегодня главное сохранить Украину и одержать победу, а с кредитами разберемся потом".

Тем более, отмечает эксперт, кредиты — это интересная штука: их могут даже списать, или их можно возвращать за счет замороженных средств РФ. Поэтому этот визит является очень хорошим показателем.

"Для Путина очень болезненным вопросом являются обстрелы НПЗ в отличие от обстрелов Белгорода, — отмечает Несвитайлов, — Все это прослеживается по российской пропаганде и по сюжетам, в которых они освещают ту или иную проблему. Обстрелам Белгорода не уделяется большого внимания".

Поэтому, по мнению эксперта, даже если Украина уничтожит Крымский мост, это конечно, будет репутационным ударом, но не смертельным. Ведь не сильно повлияли на мнение россиян потери крейсера "Москва" или вообще потери Черноморского флота.

"Вообще Путин не очень заботится о мнениях электората, — отмечает Несвитайлов, — У него есть правоохранительные органы, армия, Росгвардия, которые прикормлены и верно несут свою службу".

Напомним, с начала года беспилотники успешно атаковали по меньшей мере 8 крупных нефтеперерабатывающих заводов в РФ, которые производят десятки миллионов баррелей нефтепродуктов.