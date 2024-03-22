Атаки РДК на Белгородщину доказывают, что к России вернулся бумеранг войны, — Левин (видео)

Кремль всегда боялся переноса войны на собственную территорию и хотел вести боевые действия исключительно на землях Украины. Этого боялся и российский социум, отмечает военный обозреватель Игаль Левин.

Благодаря рейдам на Белгородщину, которые были осуществлены силами российских добровольцев из РДК, Легиона "Свобода России", "Сибирского батальона" и различных подразделений ичкерийцев, местные россияне поняли, что война вернулась к ним своеобразным бумерангом. Возможно, в краткосрочной перспективе это мобилизует местное общество, но в целом доводит РФ до точки кипения. Об этом в интервью рассказал редактор военного Фокуса, израильский военный обозреватель Игаль Левин.

Он отметил, что Кремль всегда боялся переноса войны на собственную территорию и хотел вести боевые действия исключительно на землях Украины. Этого боялся и российский социум.

"Москва хочет, чтобы Украина была заповедником войны, чтобы стреляли и бомбили только там, — отмечает Левин, — Но теперь уже невозможно скрывать подобные вылазки российских добровольцев и приходится даже бомбить собственные села, такие как Козинка".

Благодаря операциям российских добровольцев, воюющих на стороне ВСУ, в РФ постепенно нарастает проблема внутренних переселенцев, а элиты давно уже понимают, что так называемая СВО идет далеко не "по плану", говорит эксперт. И вот тут самое главное — не оставлять это локальной проблемой, а расширять количество захваченных российских поселков.

"Надо понимать, что все эти пограничные подразделения, Росгвардия и другие отряды, пытающиеся противостоять добровольцам, так или иначе усилили бы армейские подразделения оккупантов на фронте, — говорит Левин, — Поэтому добровольцы оказывают ощутимое влияние на ослабление сил врага".

Военный обозреватель отмечает, что надо активно продолжать подобные операции на территории врага для того, чтобы со временем все без исключения россияне поняли, что война идет не столько в Украине, а что это именно российско-украинская война.

"Но жителям украинских городов, находящихся подальше от фронта, не стоит успокаиваться, — акцентирует Левин, — Враг не собирается останавливаться на сегодняшней линии фронта, поэтому надо держать боевой настрой, чтобы потом не разочаровываться".

Напомним, 21 марта представители российских добровольческих формирований рассказали, что ВС РФ потеряли более 1500 военных убитыми и ранеными. Кроме этого, было уничтожено 171 единицу боевой техники.

В тот же день боец Легиона "Свобода России" Алексей Барановский сообщил, что российские добровольцы имеют доступ к оружию, которое находится в их распоряжении как части Интернационального легиона ВСУ. Также арсенал россиян постоянно пополняет захваченное вооружение ВС РФ.