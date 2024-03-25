Могут начать наступление на Харьков, Сумы или Киев: Путин не будет ждать инаугурации и начнет мобилизацию (видео)

Из-за долгого принятия закона о мобилизации Украина потеряла окно возможностей для летнего контрнаступления. Теперь надо собрать бойцов, чтобы подготовиться к отражению нашествия после мобилизации РФ, отмечает ветеран АТО Евгений Дикий.

Путин не будет ждать инаугурации и начнет в ближайшее время мобилизацию еще трехсот тысяч россиян. Украине надо не упустить этот момент и тоже решить проблемы с личным составом армии, чтобы наступления на Сумы, Харьков или Киев не стали реальностью. Об этом в интервью Фокусу рассказал ветеран АТО Евгений Дикий.

Он отмечает, что в настоящее время у россиян физически нет сил наступать на Сумщину, ведь все боеспособное у них сейчас на фронте, и даже на фронте этого боеспособного россиянам не всегда хватает. Поэтому пока оккупантам удается бомбить Сумщину с помощью управляемых авиабомб(КАБ).

"Но, как бы это ни было обидно, оккупанты 100% еще успеют отжать у ВСУ некоторые участки фронта возле Авдеевки, — говорит Дикий, — Однако захват населенных пунктов вроде нее невозможен, потому что к ним еще надо пробиться, на что у россиян нет сил".

Все это связано еще и с тем, что в РФ была серьезная пауза в мобилизации, потому что не хотели раскачивать ситуацию накануне переизбрания Путина, отмечает ветеран АТО. Этот почти религиозный ритуал по переизбранию "царя-батюшки" должен был проходить без лишних социальных волнений, отмечает он.

"Но теперь, после "присяги императору", которая в РФ считается выборами, пришло время платить за эту клятву, — акцентирует Дикий, — Придется получить повестку и вместо избирательного участка пойти в военкомат".

Из-за критической ситуации на фронте Путин не будет ждать инаугурации, а начнет мобилизацию очень быстро, говорит ветеран АТО. Хотя в Украине не менее сложная ситуация с мобилизационным ресурсом, отмечает он.

"Если наша мобилизация будет в таком же состоянии, как сейчас, то можем дождаться наступления и на Сумы, и на Харьков, и на Киев где-то в августе, — акцентирует Дикий, — Нам надо срочно принимать соответствующий закон, чтобы было кем встретить эту новую волну оккупантов, которых подготовят в течение лета".

Сейчас у ВСУ нет людей, чтобы воспользоваться окном возможностей в апреле, когда Украина могла бы перейти в контрнаступление, отмечает военный. И хотя благодаря невероятным усилиям президента Чехии Петра Павла снарядный голод заканчивается, но уже очевидно, что летнее окно возможностей закрывается, ведь мобилизация в Украине сорвана, считает Дикий.

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