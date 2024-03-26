Telegram под запретом: почему Верховная Рада хочет ограничить доступ к соцсетям

В парламенте давно ведут дискуссию о блокировке Telegram. Однако сделать это одновременно для всех пользователей технически невозможно. Фокус выяснил, кому могут запретить пользоваться мессенджером и почему.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает ограничения для социальных сетей, в частотности, Telegram. Инициатор проекта нардеп Николай Княжицкий отметил, что проблема популярного мессенджера в том, что это российская сеть, которая активно продвигается украинскими властями как основной источник информации для украинцев. А потому законодатели предлагают взять этот вопрос под контроль.

Как известно, военно-политическое руководство страны не раз высказывалось о рисках для национальной безопасности страны, в связи с популярностью мессенджера в Украине. Экс-секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что главная проблема — анонимность авторов Telegram-каналов с многотысячной аудиторией. А также распространение дезинформации РФ.

"Российский режим первым начал создавать Telegram-сети для манипулирования общественным мнением, распространения дезинформации и деятельности в режиме фэйк-ньюз. И на пути овладения технологиями Telegram-воздействия Кремль достиг незаурядных умений", — рассуждал Данилов.

Глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк заявляла, что мессенджер Telegram может быть опасным для пользователей по всему миру и об этом уже заговорили даже в Европе. А в комитете по свободе слова Верховной Рады обсуждали возможность ограничения доступа украинских пользователей к Telegram, если его руководство не будет сотрудничать с украинскими властями. Однако в Центре противодействия дезинформации при СНБО отмечали, что заблокировать мессенджер невозможно.

"Читать медиа и пользоваться мессенджером для общения или пересылать чувствительные документы — это разные вещи. Проукраинские медиа в ТГ выбили пророссийские каналы из нашего информационного пространства. И это важная составляющая инфобезопасности. Просто нужно разумно работать с этими медиа для защиты страны от вражеских вбросов и ИПСО", — объяснял руководитель ЦПД Андрей Коваленко.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров также допускал возможность полного или частичного ограничения работы Telegram-каналов на территории РФ и Украины, пока продолжается большая война. Однако через 40 минут после публикации изменил свое мнения, отметив, что пользователи попросили не отключать доступ к мессенджеру, так как Telegram для них — "единственный источник информации".

Против соцсетей

Главная проблема в том, что Украина не владеет данными, кто стоит за конкретными социальными сетями, с точки зрения их системы собственности, говорит Фокусу глава комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

По этой причине парламент намерен обязать руководство мессенджеров создавать представительства в Украине. Так как только через сотрудничество с собственниками возможно предотвратить распространение контента, нарушающего украинское законодательство, а именно — сообщений с призывами к терроризму или оправданием российской агрессии.

"Закон касается не только Telegram, а всех социальных сетей [TikTok, Facebook, Instagram], но с уточнением. Если они прошли верификацию собственников в ЕС, в Украине нет необходимости делать это повторно. Если соцсеть отказывается [предоставлять информацию], к ней можно применять определенные меры по решению украинских органов власти, в частности указывать, что эта сеть не является проверенным источником информации", — отмечает Юрчишин.

По словам нардепа, речь не идет о блокировке доступа к соцсетям для обычных пользователей. Ограничения будут касаться органов госуправления, местного самоуправления, а также поставщиков финансовых услуг. Они не смогут пользоваться платформой с непрозрачной структурой собственности. Фактически, если закон вступит в силу и руководство мессенджера по-прежнему не захочет сотрудничать с Киевом, представителям украинской власти запретят вести официальные Telegram-каналы.

Что касается обычных пользователей мессенджера, по словам нардепа, они смогут продолжить использовать его для личного общения.

"Однако нужно четко понимать, что за соцсетями могут стоять российские или китайские спецслужбы. И трижды подумать, прежде чем предоставлять свои персональные данные", — добавляет политик.

Опасность в анонимности

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в беседе с Фокусом отмечает, что главная опасность мессенджера не столько в антиукраинском контенте, который распространяют пророссийские каналы, сколько в возможности анонимно передавать информацию спецслужбам РФ.

"Если мы возьмем WatsApp — при общении у пользователей есть номер-идентификатор. А в Telegram есть возможность создавать анонимные каналы, и россияне этим пользуются. Они создают чат-боты, куда можно загрузить фотографии о работе ПВО, перемещении техники ВСУ. И это сильно беспокоит Силы обороны Украины. Потому законодатели хотят локализовать эту проблему. Кроме того, мессенджер контролируются россиянами, так как у них есть оборудование для возобновления удаленных переписок. Были истории, что украинцев на оккупированных территорий "отлавливали" и восстанавливали все их переписки удаленные. Это тоже вызывает опасение", — говорит Фокусу Ступак.

Эксперт отмечает, что никто не застрахован от того, что подобная функция не появится в других соцсетях, а потому блокировка доступа к мессенджерам — не лучший инструмент решения вопроса.

"У многих представителей власти есть официальные Telegram-каналы. А потому вместо ограничения доступа к информации они могли бы удалить свои аккаунты и перейти в другие соцсети. Их примеру могли бы последовать селебрити, а затем — остальные украинцы", — добавляет Ступак.

По мнению политолога Олега Постернака, хорошим примером для Украины в вопросе регулирования соцсетей мог бы стать опыт американцев. Недавно Палата представителей одобрила законопроект, который позволит заблокировать китайскую соцсеть TikTok. По информации властей США, руководство Китая может использовать данные пользователей в своих политических целях.

"Американцам доступно и понятно объяснили, что TikTok небезопасен. Была проведена хорошая кампания американских конкурентов китайской соцсети. Если бы украинцам предложили что-то взамен Telegram, возможно, это бы изменило его популярность", — отмечает эксперт.

Фокус также писал, что Telegram получил список "проблемных" каналов от власти Украины. В компании заявляют, что приложение является безопасным мессенджером.

Также Фокус писал, что в Верховной Раде заинтересовались, как Telegram-каналы платят налоги.