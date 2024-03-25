Закрыть TikTok: почему в США хотят заблокировать социальную сеть, которой владеет Китай

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В этом месяце TikTok фактически отключил телефонные линии нескольких десятков офисов Конгресса, продемонстрировав как свою способность манипулировать людьми, так и рвение, с которым пользователи будут его защищать. Когда комитет Палаты представителей по энергетике и торговле объявил голосование по законопроекту, который должен заставить ByteDance отказаться от TikTok, фактически лишив Китая права собственности на приложение и его данные, избиратели этих представителей внезапно обнаружили, что они не могут использовать TikTok — то есть до тех пор, пока они не нажали на подсказку, которая заставила их позвонить своему представителю и пожаловаться. В результате этого офисы были атакованы звонками, что привело к перегрузке персонала и не позволило другим клиентам дозвониться. К сожалению, во многих из этих телефонных звонков подростки угрожали причинить себе вред, если TikTok исчезнет. Сам по себе этот инцидент является поводом для серьезной тревоги, но есть и гораздо более плохие новости.

TikTok должен строго регулироваться, как и любой продукт, который одновременно приносит вам удовольствие и вред. Но надо идти дальше: TikTok надо запретить, потому что это вредно также для страны.

TikTok — это, очевидно, весело. В прошлом году сайт TikTok посетили больше раз, чем сайт Google. Примерно 100 миллионов американцев — треть населения — используют TikTok, при этом средний пользователь проводит на платформе более 80 минут в день, что больше, чем в Facebook и Instagram, вместе взятых. Затягивающие свойства TikTok, вероятно, являются причиной того, что Китай запретил своим подросткам проводить слишком много времени в приложении.

TikTok несет в себе все опасности любого приложения для социальных сетей: если вы не платите за продукт, вы и есть продукт, а такие компании, как Meta, зарабатывают миллионы на сборе данных о наших предпочтениях, местоположении и желаниях. Растут призывы к регулированию такого рода сбора данных, но Конгресс далек от достижения консенсуса.

Тем временем в Сенат подается законопроект, конкретно направленный против TikTok, что заставляет некоторых утверждать, что обращение Конгресса к TikTok лицемерно или разжигает страх — зачем выделять один, если все виновны в воровстве и эксплуатации?

Этот аргумент игнорирует то, что делает TikTok уникально опасным, и главную причину, по которой Конгресс должен вмешаться: приложение представляет собой готовый инструмент для враждебной иностранной державы, позволяющий как шпионить, так и манипулировать. Возможно, это лучшая операция влияния, когда-либо созданная. Несмотря на все заявления ByteDance о том, что данные TikTok недоступны Пекину, это не так. По закону, любая китайская компания должна передавать китайским службам безопасности любые данные, которые они запрашивают, когда бы их ни запросили. Вопрос не в том, передаются ли данные США в Китай, а в том, когда и с какой целью.

TikTok как политический инструмент

Китай стремился подорвать позиции США внутри страны и за рубежом, подвергая цензуре негативные комментарии и преследуя китайских диссидентов внутри США. Там, где он контролирует каналы, через брандмауэр проходит только одна одобренная версия событий.

Это делает бессмысленным аргумент о том, что к TikTok следует относиться так же, как к Meta, Google или Twitter/X. Мета не подвергала сомнению ценность демократии, не угрожала вторжением к соседу и не развязывала экономическую войну из-за того, что ей не понравился твит. Twitter, несмотря на все свои недостатки, так и не установил мощный брандмауэр вокруг Соединенных Штатов. "Не будь злым" Google не поработил меньшинства — напротив, он предоставляет дополнительную защиту политическим диссидентам.

Потенциальный ущерб от TikTok можно разделить на две категории: сбор и push. Когда они собирают ваши данные, они монетизируются, как и в Meta, но с ключевым отличием: они становятся стратегическим активом для Пекина. За последние несколько лет Китай провел стратегическую политику сбора как можно большего количества данных. Пекин, вероятно, использует эти данные для обучения своих собственных алгоритмов искусственного интеллекта.

Например, сила Америки — в нашем разнообразии, но это разнообразие также делает наши данные очень ценными для сравнительно однородного населения, такого как китайцы. Кроме того, если Китай сможет использовать эти данные, чтобы досконально понять, как американцы думают, смеются и воспринимают новости, он сможет использовать эту информацию в качестве оружия в своей продолжающейся информационной войне.

Имеет ли значение, есть ли у Китая предпочтения одного человека? Нет. Но агрегированные данные обладают огромной силой. Поскольку алгоритм TikTok собирает данные о том, как вы прокручиваете страницу, когда двигаетесь дальше, что вам нравится, а что нет, он может нарисовать сложную картину того, какие сообщения и концепции находят отклик у американцев, а какие нет. Он может чередовать кулинарные видео с политическими посланиями, настолько тонкими, что вы не осознаете, как впитываете их, бездумно прокручивая.

Во-вторых, TikTok представляет собой проблему push-уведомлений. Это простая и очень эффективная платформа для распространения информации, о чем свидетельствует недавняя кампания влияния в Конгрессе. Треть взрослых американцев в возрасте до 30 лет говорят, что они регулярно читают новости в TikTok. Это означает, что они видят одобренную Коммунистической партией Китая версию информации о выборах 2024 года, Тайване, спортивных командах или состоянии экономики США. Если президент Байден будет доказывать американскому народу, что Китай представляет собой угрозу, пользователи TikTok этого не увидят. Если есть предупреждение о небезопасности пижам китайского производства, пользователи TikTok его не увидят. А когда дело доходит до комментариев о выборах 2024 года, пользователи TikTok увидят только то, что Китай хочет, чтобы они видели.

Это правда, что американский народ слишком вяло относится к безопасности своих данных. Ситуация наконец-то меняется, и Конгрессу следует серьезно обсудить правила, регулирующие деятельность компаний, занимающихся социальными сетями. Но угроза TikTok представляет собой отдельную категорию, и в связи с приближением выборов эту угрозу необходимо устранить немедленно.

Запрет TikTok, скорее всего, не будет иметь исковой силы и будет слишком спорным. Принудительная продажа американской группе владельцев — это лучшее решение для обоих миров: это лишает Китай возможности манипулировать 100 миллионами американцев — и позволяет веселью продолжаться.

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