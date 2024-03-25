Закрити TikTok: чому у США хочуть заблокувати соціальну мережу, якою володіє Китай

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Цього місяця TikTok фактично відключив телефонні лінії кількох десятків офісів Конгресу, продемонструвавши як свою здатність маніпулювати людьми, так і завзяття, з яким користувачі будуть його захищати. Коли комітет Палати представників з енергетики та торгівлі оголосив голосування щодо законопроєкту, який має змусити ByteDance відмовитися від TikTok, фактично позбавивши Китаю права власності на застосунок і його дані, виборці цих представників раптово виявили, що вони не можуть використовувати TikTok — тобто доти, доки вони не натиснули на підказку, яка змусила їх зателефонувати своєму представнику і поскаржитися. Унаслідок цього офіси були атаковані дзвінками, що призвело до перевантаження персоналу і не дозволило іншим клієнтам додзвонитися. На жаль, у багатьох із цих телефонних дзвінків підлітки погрожували заподіяти собі шкоду, якщо TikTok зникне. Сам по собі цей інцидент є приводом для серйозної тривоги, але є і набагато поганіші новини.

TikTok має суворо регулюватися, як і будь-який продукт, що одночасно приносить вам задоволення і шкоду. Але треба йти далі: TikTok треба заборонити, бо це шкідливо також для країни.

TikTok — це, очевидно, весело. Минулого року сайт TikTok відвідали більше разів, ніж сайт Google. Приблизно 100 мільйонів американців — третина населення — використовують TikTok, при цьому середній користувач проводить на платформі більше 80 хвилин на день, що більше, ніж у Facebook та Instagram, разом узятих. Затягуючі властивості TikTok, імовірно, є причиною того, що Китай заборонив своїм підліткам проводити занадто багато часу в додатку.

TikTok несе в собі всі небезпеки будь-якого додатка для соціальних мереж: якщо ви не платите за продукт, ви і є продукт, а такі компанії, як Meta, заробляють мільйони на збиранні даних про наші вподобання, місцезнаходження і бажання. Зростають заклики до регулювання такого роду збору даних, але Конгрес далекий від досягнення консенсусу.

Тим часом до Сенату подають законопроєкт, конкретно спрямований проти TikTok, що змушує декого стверджувати, що звернення Конгресу до TikTok є лицемірним або розпалює страх — навіщо виділяти один, якщо всі винні в крадіжці та експлуатації?

Цей аргумент ігнорує те, що робить TikTok унікально небезпечним, і головну причину, через яку Конгрес повинен втрутитися: застосунок є готовим інструментом для ворожої іноземної держави, що дає змогу як шпигувати, так і маніпулювати. Можливо, це найкраща операція впливу, коли-небудь створена. Незважаючи на всі заяви ByteDance про те, що дані TikTok недоступні Пекіну, це не так. Згідно із законом, будь-яка китайська компанія повинна передавати китайським службам безпеки будь-які дані, які вони запитують, коли б їх не запросили. Питання не в тому, чи передаються дані США до Китаю, а в тому, коли і з якою метою.

TikTok як політичний інструмент

Китай прагнув підірвати позиції США всередині країни і за кордоном, піддаючи цензурі негативні коментарі та переслідуючи китайських дисидентів усередині США. Там, де він контролює канали, через брандмауер проходить тільки одна схвалена версія подій.

Це робить безглуздим аргумент про те, що до TikTok слід ставитися так само, як до Meta, Google або Twitter/X. Мета не ставила під сумнів цінність демократії, не погрожувала вторгненням до сусіда і не розв'язувала економічну війну через те, що їй не сподобався твіт. Twitter, попри всі свої недоліки, так і не встановив потужного брандмауера навколо Сполучених Штатів. "Не будь злим" Google не поневолив меншини — навпаки, він надає додатковий захист політичним дисидентам.

Потенційний збиток від TikTok можна розділити на дві категорії: збiр та push. Коли вони збирають ваші дані, вони монетизуються, як і в Meta, але з ключовою відмінністю: вони стають стратегічним активом для Пекіна. За останні кілька років Китай провів стратегічну політику збору якомога більшої кількості даних. Пекін, імовірно, використовує ці дані для навчання своїх власних алгоритмів штучного інтелекту.

Наприклад, сила Америки — у нашій різноманітності, але ця різноманітність також робить наші дані дуже цінними для порівняно однорідного населення, такого як китайці. Крім того, якщо Китай зможе використовувати ці дані, щоб досконально зрозуміти, як американці думають, сміються і сприймають новини, він зможе використати цю інформацію як зброю у своїй тривалій інформаційній війні.

Чи має значення, чи є у Китаю вподобання однієї людини? Ні. Але агреговані дані мають величезну силу. Оскільки алгоритм TikTok збирає дані про те, як ви прокручуєте сторінку, коли рухаєтесь далі, що вам подобається, а що ні, він може намалювати складну картину того, які повідомлення і концепції знаходять відгук у американців, а які ні. Він може чергувати кулінарні відео з політичними посланнями, настільки тонкими, що ви не усвідомлюєте, як вбираєте їх, бездумно прокручуючи.

По-друге, TikTok являє собою проблему push-повідомлень. Це проста і дуже ефективна платформа для поширення інформації, про що свідчить нещодавня кампанія впливу в Конгресі. Третина дорослих американців віком до 30 років кажуть, що вони регулярно читають новини в TikTok. Це означає, що вони бачать схвалену Комуністичною партією Китаю версію інформації про вибори 2024 року, Тайвань, спортивні команди або стан економіки США. Якщо президент Байден доводитиме американському народу, що Китай становить загрозу, користувачі TikTok цього не побачать. Якщо є попередження про небезпеку піжам китайського виробництва, користувачі TikTok його не побачать. А коли справа доходить до коментарів про вибори 2024 року, користувачі TikTok побачать тільки те, що Китай хоче, щоб вони бачили.

Це правда, що американський народ занадто мляво ставиться до безпеки своїх даних. Ситуація нарешті змінюється, і Конгрес має серйозно обговорити правила, що регулюють діяльність компаній, які займаються соціальними мережами. Але загроза TikTok являє собою окрему категорію, і у зв'язку з наближенням виборів цю загрозу необхідно усунути негайно.

Заборона TikTok, найімовірніше, не матиме позовної сили і буде занадто спірною. Примусовий продаж американській групі власників — це найкраще рішення для обох світів: це позбавляє Китай можливості маніпулювати 100 мільйонами американців — і дає змогу веселощам тривати.

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