Быстро получают билет "на концерт Кобзона": Братчук о ситуации в Крынках и десанте на Одессу (видео)

Армия РФ лишилась значительного количества штурмовиков на левобережье Херсонщины, поэтому продолжает тупые "мясные штурмы" подразделениями по 70 бойцов. О десанте на Одессу не может идти речи, ведь во флоте РФ в Черном море теперь только три БДК, говорит представитель УДА.

Активные боевые действия продолжаются на левобережье Украины, а именно на Запорожском и Роботинском плацдармах, а также в Крынках. Враг опасается применять тяжелую бронетехнику, а все атаки большей частью происходят за счет пехотных подразделений. Об этом в интервью Фокусу рассказал спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

По его словам, в Крынках контрбатарейная борьба ВСУ остается основным видом боевых действий и основным видом огневого поражения. Врагу в течение недели не удалось провести хотя бы одно эффективное штурмовое действие.

"Объяснить это очень просто, потому что на этом плацдарме в армии РФ банально не хватает штурмовиков, — говорит Братчук, — Подавляющее их большинство давно отправилось "на концерт к Кобзону"".

Поэтому, отмечает военный, сегодня оккупанты пытаются проводить мясные штурмы группами и подразделениями примерно на 70 бойцов. Конечно, ВСУ быстро уничтожают все это "мясо". А технику враг вообще практически не использует, потому что благодаря аэроразведке она становится целью для артиллерии.

"При этом, к сожалению, оккупанты продолжают варварские обстрелы Херсонщины, — акцентирует Братчук, — Враг действует цинично и пытается бить по спасателям, медикам и по сотрудникам ГСЧС".

Не прекращаются воздушные атаки врага на Одесскую область, но высадить десант оккупанты не смогут, говорит военный. После потери очередного десантного корабля у Черноморского флота оккупантов их осталось всего три штуки.

По словам Братчука, если в перспективе говорить об уничтожении Крымского моста, то понятно, почему враг сейчас максимально прилагает усилия, чтобы строить ту пресловутую железную дорогу на сухопутном направлении. Однако они забывают, что она будет легкой целью для ракет ВСУ.

Напоминаем, 26 марта эксперт объяснил, мог ли БДК "Константин Ольшанский" получить серьезные повреждения во время удара Сил обороны 24 марта. Тем временем в сети опубликовали фотографии боновых заграждений в Военной бухте порта Новороссийска. Еще одна точка, куда РФ может перевести флот — порт Очамчира в оккупированной Абхазии: грузинские силы сопротивления показали кадры местности, где должно происходить строительство.