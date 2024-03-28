СБУ могла помешать сборке "Цирконов": когда ждать следующих ударов ракетами, — Гетьман (видео)

Многое зависит от того, согласится ли Кремль массово расходовать такие ценные боеприпасы, как "Циркон". Россияне проводят так называемые точечные удары по Киеву и западу Украины, поскольку большого запаса ракет у них на самом деле нет, говорит майор запаса Алексей Гетьман.

В том, что оккупанты стали применять гиперзвуковые ракеты "Циркон" для ударов по Киеву, к сожалению, нет ничего необычного, ведь это вписывается в парадигму действий РФ, которую там спланировали под переизбрание Путина и для дальнейших наступательных действий. Поскольку 88% россиян, хотя эти данные, конечно, частично сфальсифицированы, поддержали политику главы государства, то, соответственно, тем самым поддержали удары по мирным украинцам. Об этом в интервью Фокусу рассказал майор запаса и участник российско-украинской войны Алексей Гетьман.

По его словам, вполне возможно, что Путин планировал удары по энергетическим объектам Украины еще зимой, но есть подозрение, что СБУ смогла заблокировать некоторые возможности на поставку критически важных комплектующих к российским ракетам. Поэтому собрать "Цирконы" удалось только сейчас.

"Первые атаки на Киев носили разведывательный характер, — акцентирует Гетьман, — Оккупанты кружили над Украиной, смотрели, как работают наши системы ПВО, насколько могут противостоять системы радиоэлектронной борьбы и так далее. Затем уже проводились конкретные атаки".

На сегодня россияне проводят так называемые точечные удары по Киеву и Западу Украины, потому что большого запаса ракет у них на самом деле нет, говорит майор запаса. Конечно, есть на складах примерно 800 штук различных "Кинжалов", но если их массово использовать, то потом можно остаться вообще без ракет.

"Хотя, конечно, никто не может дать гарантий, что в какой-то день оккупантам не придет в голову устроить запуск сразу 50-100 ракет, — отмечает Гетьман, — Поэтому сегодня все зависит от того, согласится ли Кремль массово расходовать такие ценные боеприпасы".

По мнению эксперта, новейшими ракетами "Циркон" массово враг атаковать не сможет. Российский ВПК не изготовил их значительное количество и поднакопить их возможно лишь где-то на середину апреля.

Напомним, спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что военные начали охоту на пусковые установки ракет "Циркон". Он пояснил, что задачу усложняет их мобильность.

27 марта партизаны движения "Атеш" зафиксировали в бухте Севастополя малый ракетный корабль проекта "Каракурт". Эти корветы являются носителями трех типов ракет, среди них — "Циркон".