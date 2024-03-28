"Циркон" является вызовом для украинской ПВО: почему эти ракеты так трудно сбить (видео)

Пока противодействовать "Цирконам" способны системы Patriot и SAMP/T, которых в Украине не хватает, чтобы закрыть полностью небо над городами. Если россиянам удастся еще повысить скорость ракет, то бороться против них станет невозможным, отмечает журналист Александр Матвиенко.

Сейчас ракета "Циркон", которыми оккупанты совершили обстрел Киева, является самой опасной во всем арсенале армии РФ. Это действительно гиперзвуковая ракета, которая способна поддерживать скорость более 5 махов (более 6 000 км/ч), а потому ее крайне трудно сбить, хотя, как ни странно, системы Patriot и SAMP/T способны это делать. Такой информацией в интервью поделился Александр Матвиенко, журналист военного отдела Фокус.

Он привел пример, по которому тот же "Кинжал" разгоняется до скорости 2-3 тыс. км/ч и то с помощью скорости истребителя МиГ-31К, который запускает ракету. А "Циркон" может поддерживать скорость в 5 Махов все время полета к цели, что стало возможным благодаря применению гиперзвукового прямоточного двигателя.

"Это действительно большая угроза, потому что ракета летит на высоте несколько десятков километров и затем на терминальном участке полета начинает снижаться еще больше наращивая скорость, — акцентирует Матвиенко, — В конце скорость ракеты может составлять вообще более 7 Махов".

Пока что противодействовать таким угрозам способны системы Patriot и SAMP/T, которых в Украине не хватает, чтобы закрыть полностью небо над городами. Вместе с тем заявленные РФ скорости в 9-10 Махов не фиксируются. Потому что в таком случае нужна зенитная ракета, которая сможет достичь большей скорости для перехвата.

Насколько ракеты "Циркон" являются точными, пока нет информации. Есть потребность изучить саму головку наведения и ее возможности с изучением новых обломков.

Напомним, 26 марта пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк предупредила, что ВС РФ могут продолжать "время от времени" атаковать Киев ракетами "Циркон". По ее словам, Россия имеет несколько десятков таких ракет, которые могут быть размещены в Крыму.

27 марта спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш подтвердил, что скорость российских гиперзвуковых ракет "Циркон" составляет 8-9 махов. Он подчеркнул, что "Цирконы" — это "очень-очень быстрое оружие".