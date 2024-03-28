"Обменять войну в Украине на неприкосновенность Европы": зачем политики говорят о столкновении РФ с НАТО

Россия якобы не планирует воевать с Альянсом, так как для этого нет ресурсов, о чем, в том числе заявил и сам Путин. Однако в Европе по-прежнему опасаются агрессии со стороны РФ, а некоторые европейцы даже планируют переезд подальше от стран, потенциально интересующих Россию. Фокус выяснил, сможет ли Путин объявить войну странам НАТО.

На днях президент РФ Владимир Путин заявил, что не собирается воевать с НАТО, так как у российской армии нет соответствующих ресурсов. Хотя еще недавно российский диктатор допускал такой сценарий.

"В 2022 году США истратили [на оборонные расходы] 811 млрд долларов. РФ — 72 млрд долларов. Разница ощутимая, больше, чем в 10 раз. Оборонные расходы США составляют примерно 40% от общемировых расходов на оборону, а России — 3,5%. И мы что, имея в виду вот это соотношение, собираемся воевать с НАТО, что ли? Ну это просто бред", — сказал Путин.

Несмотря на заявления президента РФ, ряд западных политиков по-прежнему считают, что в случае поражения Украины, Россия возьмет паузу, подготовится и нападет на Европу. Особенно остро этот тезис воспринимают в Польше, где из-за угрозы со стороны РФ средний класс активно скупает недвижимость в Испании.

Превентивные меры

Россия уже сегодня ведет войну против НАТО, считает полковник запаса ВСУ Олег Жданов. Только война эта гибридная.

"Что касается стран Балтии, аналитики рассматривают много вариантов раскачивания политической ситуации внутри страны руками РФ. В Польше тоже для этого сейчас благодатная почва. Путин может воспользоваться протестами фермеров, недовольных политикой ЕС, слегка подправить лозунги — например, "Польша за выход из ЕС". И когда все получится, кто гарантирует Польше экономическую стабильность? Россия, которая дает им лес, нефть и газ незаконно, а при возможности будет делать это легально. Это и называется гибридная война, где и танки не нужны", — рассуждает в беседе с Фокусом Жданов.

В европейском сознании, по мнению экспертов, давно закрепилась мысль, что слова Путина нужно воспринимать прямо противоположно тому, что он говорит. Главным подтверждением этому стали заявления российского диктатора незадолго до полномасштабного вторжения, когда он утверждал, что не собирается вести войну в Украине, а в день Икс заявил, что Киев не оставил ему выбора.

"Перспектива войны РФ с НАТО — не выдумки. Хотя удобно это представить, как попытку сместить общественное мнение европейцев в сторону необходимости увеличения финансирования оборонного комплекса, перевооружения. Это тоже происходит. Когда в ЕС педалируют тему войны РФ с НАТО, положительный эффект в том, что многие просыпаются. Кроме того, эти тезисы работают в пользу Украины — не хотите воевать сами, дайте стабильную помощь нашей стране. Но ключевая причина в том что, угроза присутствует и влияет на поведение граждан", — говорит Фокусу политический эксперт Олег Постернак.

По мнению собеседников Фокуса, в европейских странах сложилась практика честно говорить со своими гражданами. Поэтому ряд политиков допускают угрозу войны РФ с НАТО. По мнению Постернака, об этом серьезно говорят в Швеции, Финляндии, Норвегии.

"Есть ряд стран, как Италия, Греция, Испания, Румыния, Болгари. Германия и Франция, где политики все еще витают в облаках. Но почему важно говорить об угрозе, даже если ее вероятность на сегодняшний день не 100%? В Британии, например, недавно была большая дискуссия, после того как главу Минобороны вызвали в парламент, где прояснилось, что в Британии нет боеприпасов, в случае вооруженной агрессии РФ. И надо пересматривать бюджеты и увеличивать оборонные программы", — продолжает Постернак.

Заморозка войны

Эксперты отмечают, что российско-украинская война трансформируется в глобальную проблему и неизбежность третьей мировой войны рано или поздно станет фактом.

"Этого может и не произойти, но думаю, рубиконом могут стать результаты выборов США. Америка будет на этапе ослабления, а Россия воспользуется этим, чтобы показать уязвимость Альянса и устроить провокации", — размышляет Постернак.

Жданов добавляет, что страны НАТО боятся Путина. Политики пытаются всеми способами умиротворить российского диктатора, и, кроме президента Франция Эмманюэля Макрона, сделавшего заявления о необходимости отправить войска Альянса в Украину, остальные стараются не раздражать российского диктатора.

"Даже в Госдепе уже говорят, что США никогда не поощряли и не подталкивали Украину к нанесению ударов по территории РФ. США и ЕС, я думаю, ведут тайные переговоры с Россией на уровне советников и спецслужб, относительно обмена украинских территорий на мир или неприкосновенность Европы. В таком случае оккупированные территории останутся РФ. А нас будут склонять к заморозке войны. Сегодня уже звучат публично тезисы, что у Украины нет ресурсов, чтобы выйти на границы 1991 года. Это попытка изменить цели войны", — считает Жданов.

О том, что полномасштабное вторжение РФ в Украину может завершиться заморозкой конфликта недавно говорил снайпер ВСУ с позывным "Дед". Он заявил, что остановка активных боевых действий произойдет в начале 2025 года.

"Я думаю, что максимум в первой половине 2025 года будет… Мне даже сложно слово сказать правильное. Не перемирие, но будет некая заморозка активных действий на фронте, как это было в принципе по линии АТО в свое время", — отметил военный.

Также об угрозе заморозки российско-украинской войны уже в 2024 году писали в немецкой газете Die Welt. Журналисты отметили, что подобная ситуация сложилась из-за безответственных действий канцлера Германии Олафа Шольца и других западных политиков.

Фокус ранее писал, что, по мнению министра обороны Эстонии, цель Путина не только захват Украины, но и агрессия против Запада.

Также Фокус сообщал, что, по информации западных СМИ, немецкий канцлер Олаф Шольц хочет заставить Киев пойти на переговоры с Москвой, поскольку "все зашло слишком далеко". Таким образом, политик продолжает отказываться поставлять Украине ракеты Taurus.