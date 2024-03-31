Мобилизацию сократили: почему Сырский изменил планы призыва

Главком считает, что мобилизовать нужно значительно меньше, чем полмиллиона людей. Аудит в армии показал, что в Силах обороны достаточно военнослужащих, которых можно отправить на ротацию. Фокус выяснил, на что повлияет новый подход к мобилизации.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в Украине достаточно людей, готовых защищать свою страну с оружием в руках. Причем речь идет не только о призывниках, но и добровольцах.

А потому заявленная ранее потребность в том, чтобы мобилизовать 450–500 тысяч украинцев, значительно снизилась. Сырский отметил, что подобное решение было принято после аудита в армии. Как выяснилось, в тыловых частях достаточно военных, которые ни разу не были на передовой.

Сейчас проводится пересмотр численности подразделений, не принимавших участия в боевых действиях. Это даст возможность перевести тысячи военнослужащих из тыла на фронт.

Снять напряжение

В конце февраля во время встречи президента Украины с фракцией "Слуга народа" выяснилось, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проводит масштабный аудит в Силах обороны Украины. Как оказалось, в армии служит около миллиона человека, из которых приблизительно 300 тысяч входят в состав боевых подразделений. Остальные 600–700 тысяч с начала полномасштабного вторжения ни разу не были на передовой.

Глава фракции СН Давид Арахамия отмечал, что в ходе аудита как минимум восемь тысяч военнослужащих, прикомандированных к Генштабу, но еще ни разу не побывавшие на фронте, уже готовы отправится в боевые части. Однако после проверок эта цифра будет в разы больше.

Эксперты говорили Фокусу, что не все, кто входит в состав Сил обороны, обязаны побывать на фронте, так как на одного бойца на передовой приходится несколько военнослужащих в тылу. По словам полковника запаса ВСУ Олега Жданова, в зоне боевых действий находится от трех до семи боевых батальонов. Остальные — в пункте постоянной дислокации или на полигоне. Среди тех, чья специальность не предполагает присутствия в зоне боевых действий — ремонтники, кладовщики, логисты.

Однако со стороны военнослужащих продолжал звучать запрос об усилении мобилизации, а слова президента о необходимости призвать около полумиллиона человек вызывали социальное напряжение. Поэтому, как считают эксперты, военно-политическое руководство страны решило изменить подход к призыву: провести аудит и заявить о наличии дополнительных ресурсов.

"Думаю, главком озвучил решение, чтобы снять градус напряжения и показать, что ситуация не такая критическая, как кому-то кажется. Чтобы люди расслабились и меньше обращали внимания на действия ТЦК. Непопулярный закон об усилении мобилизации на фоне заявлений о необходимости призвать полмиллиона человек не улучшал имидж власти. Кроме того, сейчас ставку, наконец, стали делать на ответственность. Я видел разные видео, где сотрудники ТЦК раздают не повестки, а флаеры с рекламой перехода на контракт, где расписывают плюсы службы и бонусы", — рассуждает политический эксперт Игорь Рейтерович.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в беседе с Фокусом добавляет, что ранее речь шла о необходимости мобилизовать около 500 тысяч человек, чтобы создать новые бригады, обучить их и отправить на фронт. Но в ходе аудита выяснилось, что в составе Сил обороны Украины есть готовые бригады, которые можно вывести на ротацию, и постепенно укомплектовывать их за счет новых призывников.

"Кроме того, сейчас все больше используют разные технические приспособления, такие как дроны, которые дают возможность дистанционно уничтожать врага. Потому военное руководство пришло к выводу, что можно мобилизовать меньше людей. По моей оценке, речь может идти о 200 тысяч человек. Это значительно меньше, чем было заявлено ранее", — говорит Мусиенко.

Повлиять на законопроект

По мнению адвоката юридической компании Riyako & Partners Николая Максимова, слова главкома могут, в первую очередь, повлиять на решение нардепов, которые несколько месяцев обсуждают законопроект об усилении мобилизации.

"Политики долгое время обсуждают вопрос о том, нужно ли мобилизовать людей с инвалидностью, родителей-одиночек, аспирантов. Окончательное решение зависит от конкретных обстоятельств. И если главком говорит, что не нужно срочно мобилизовать полмиллиона, это может повлиять на финальную версию законопроекта. А вот что касается ТЦК и СП — слова главкома мало повлияют на политику поиска уклонистов, так как для этого нужно не просто сделать заявление, а поменять механизмы внутри системы, а это долгий процесс", — считает эксперт.

Как известно, в Ивано-Франковской области около 39 тысяч военнообязанных мужчин находятся в розыске из-за игнорирования повесток. А в Полтавской области полиция должна доставить в отделы ТЦК и СП около 30 тысяч человек. Обращение по ним было направлено в областную полицию.

Максимов отмечает, что на практике военнообязанный находится в розыске, пока его не доставят в ТЦК и СП. Уголовная ответственность наступает только в том случае, если человек прошел ВВК и не явился по мобилизационному распоряжению. Или если человек категорически отказывается проходить ВВК. Во всех остальных случаях для тех, кто находятся в розыске за игнорирование повесток ТЦК и СП, предусмотрена административная ответственность.

Напомним, 29 марта комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки завершил рассмотрение всех 4269 поправок к законопроекту о мобилизации. Предположительно через две недели парламент перейдет к рассмотрению документа в сессионном зале. Финальная версия законопроекта пока не обнародована.

Недавно в Минобороны разъяснили ключевые пункты закона об усилении мобилизации. В частности, он предусматривает мобилизацию мужчин с 25 до 60 лет. С 2025 года в вузах военнообязанные будут проходить базовую военную подготовку, продолжительность которой в мирное время составляет пять месяцев, в военное время — три месяца. С 18 до 25 лет военнообязанные будут иметь отсрочку от мобилизации.