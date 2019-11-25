Известная plus-size модель снялась в "беременной фотосессии"
29-летняя британка Искра Лоуренс, одна из самых известных plus-size моделей в мире. Сейчас она ожидает ребенка от своего бойфренда, музыкального продюсера Филиппа Пейна. И приняла участие в фотосессии, отмечая пятимесячную беременность. Об этом пишет Daily Mail.
Искра, которая является лицом линейки нижнего белья Aerie от компании American Eagle Outfitters, снялась в специальной "беременной" фотосессии для этого бренда.
Также она рассказала, что предохранялась с 18 лет, однако беременность стала для нее сюрпризом. Осознав, что ждет ребенка, Искра перевела 10 тысяч долларов в благотворительный фонд, который поддерживает женщин, борющихся с бесплодием. Модель пообещала, что будет делать это в течении всей беременности.
Как ранее писал Фокус:
- Бренд нижнего белья Victoria's Secret впервые за всю свою историю существования взял на работу модель больше стандартов 90-60-90. Ряды "ангелов" пополнила Али Тейт Катлер.
- Эшли Грэм, представила авторскую линейку нижнего белья в рамках сотрудничества с брендом Addition Elle. И прорекламировала ее сама, заявив, что прятать ей нечего.